De acuerdo a información compartida por la ANIN, son 11 los proyectos, por S/ 5,919 millones, sobre los que han firmado convenios con gobiernos regionales. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.
De acuerdo a información compartida por la ANIN, son 11 los proyectos, por S/ 5,919 millones, sobre los que han firmado convenios con gobiernos regionales. Foto: Julio Reaño/@photo.gec.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

A finales de noviembre el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso de la República facultades legislativas para emitir normas principalmente en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, llamó la atención que también se incluyeron disposiciones que cambiarían las reglas de juego para la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

TE PUEDE INTERESAR

Premier Álvarez: ANIN deberá ajustar ejecución presupuestal solo a lo que se le asigne
¿Un “candado” a la ANIN? La propuesta del MEF para su financiamiento
ANIN y su nuevo socio chino: renovarán hospital con más de 80 años de antigüedad en Áncash

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.