Como parte de este pedido, el Gobierno de Perú plantea que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) opere como un filtro previo para permitir que la entidad reciba el encargo de ejecutar obras de los gobiernos subnacionales. Una idea que ya genera un sinsabor entre las autoridades regionales.

Así lo afirmó Mario Ríos, asesor de la jefatura de la ANIN, en entrevista con Gestión. El funcionario también puntualizó que se trata de un ajuste a la cartera de la entidad que hoy no tiene problemas, a diferencia de lo que ocurre con los 194 proyectos que heredaron de la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC).

El “candado” propuesto

Son 4 los puntos referidos a la ANIN dentro de pedido de facultades del Poder Ejecutivo. Todos están vinculados a la incorporación de proyectos o la aprobación de modificaciones presupuestarias.

Estas modificaciones van en línea con lo que la propia ministra Denisse Miralles explicó, poco después de asumir el MEF, en entrevista con Gestión: que optimice la priorización de sus proyectos para no romper la cadena de pagos.

Con ello en mente, el pedido que mayor sorpresa ha causado en la propia ANIN es el punto dos, que dice lo siguiente: “La Oficina de Presupuesto de la ANIN deberá solicitar la opinión técnica previa del MEF antes de realizar actos de incorporación presupuestaria o firmar contratos y convenios con gobiernos regionales o locales”.

Según Ríos, en la ANIN y en algunos gobiernos regionales -con los que han podido conversar- no se explican el motivo de esta propuesta por dos razones. Uno, que el MEF ya participa en el proceso de transferencia de los proyectos. Y dos, que estos no se financian con recursos de la ANIN, sino de los propios gobiernos subnacionales, por lo que no sufren los problemas presupuestales de la cartera heredada de la ARCC.

“Para firmar los convenios con ellos se publica un Decreto Supremo (D.S.). Allí participa no solo el MEF, sino varios sectores porque nos transfieren proyectos como carreteras, hospitales, incluso de agricultura”, explicó.

Por esa razón, el asesor de la jefatura de la ANIN señala que ya algunas autoridades regionales están cuestionando cuál es realmente el objetivo detrás del pedido de facultades y si tal como está planteado se afectaría la autonomía que les brinda su ley orgánica.

“Quieren saber qué es lo que está pensando el MEF. Habrá que sentarnos con los gobernadores porque tendrían cierta preocupación. Ya algunos han dicho que esto significaría una interferencia adicional, a pesar de que la norma ya se está cumpliendo”, aseguró.

La cartera regional al día de hoy

Con “norma”, Ríos refiere al Decreto Legislativo (D.Leg.) Nº 1659, publicado en septiembre del 2024, que trajo como gran novedad que la ANIN ejecutaría obras en el área de influencia del Puerto de Chancay, pero también que ejecute obras regionales.

Desde entonces, de acuerdo con información compartida por la ANIN, son 11 los proyectos, por S/ 5,919 millones, sobre los que han firmado convenios con gobiernos regionales.

Entre ellos resaltan los de La Libertad (S/ 2,113 millones), que son tres: un centro de salud en Agallpampa, la carretera Otuzco-Usquil, y el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Norte.

Por montos de inversión también son importantes los que se ejecutarán en Áncash (S/ 1,197 millones): la carretera Yungay-Yanama y el Hospital La Caleta. Este último dio un paso importante hace 1 mes: Sinohydro, empresa china reconocida como una de los mayores contratistas del mundo, gestionará el proyecto, cuya renovación se espera hace más de 80 años.

También hay proyectos con convenios firmados en Apurímac, Piura, Amazonas y Pasco. Pero según Ríos, hay interés de los gobiernos regionales por transferirles muchos otros.

Sin embargo, reiteró que ello está sujeto a una evaluación propia de la ANIN, que también supervisa la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a la que están adscritos, y el MEF no es ajeno a ello tampoco.

“Somos claros con ellos de que hay proyectos que podemos aceptar y otros que no. Deben estar mínimo a nivel de idea, con diseño. Se entiende la necesidad de años, pero hay un proceso, se cumple y el MEF participa. Nosotros no podemos comenzar a ejecutar ni asumirlo previamente si no se aprueba el D.S”, remarcó el vocero de la ANIN.

Los argumentos del Ejecutivo para el cambio planteado a la ANIN

Según la lectura del proyecto de ley para la delegación de facultades, las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo en torno a la ANIN forman parte de aquellas catalogadas como “de crecimiento responsable”.

Así, en el caso de estos planteamientos para la unidad ejecutora, el Ejecutivo deja claro que se busca “asegurar una gestión presupuestaria responsable y evitar la incorporación de proyectos sin el debido respaldo financiero”.

Respecto a la iniciativa para que la Oficina del Presupuesto del MEF dé una opinión técnica antes de incorporar un proyecto no hay mayor desarrollo de la razón detrás.

Sin embargo, sí se recuerda que estas propuestas surgen tras los problemas evidenciados en la transferencia de la cartera de la extinta ARCC a la ANIN.

“Dicho proceso reveló la incorporación de proyectos que excedían el crédito presupuestario disponible, evidenciándose un vacío normativo que hacía necesaria esta intervención”, indica el Ejecutivo.

Durante la sustentación del pedido de facultades en la Comisión de Constitución, la titular del MEF, Denisse Miralles, dijo que a diferencia de otras modalidades de contratación, en ANIN no se tiene un control de incremento de gastos.

“Los proyectos de ANIN (los 21 proyectos), respecto al monto viable con que iniciaron han incrementado en 239% su presupuesto. Esto claramente vulnera el sistema nacional de presupuesto público, el artículo N° 34 del D.Leg. N° 1440”, agregó.

A ello hay que sumar lo que señaló el premier Ernesto Álvarez, cuando sustentó ante el Legislativo el presupuesto para la PCM, incluida ANIN, en 2026.

“La ANIN deberá ajustar su ejecución presupuestal al monto asignado y articular las acciones necesarias para priorizar los compromisos asumidos en las inversiones estratégicas territoriales que contribuyan a cerrar las brechas infraestructura”, enfatizó.