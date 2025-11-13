La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y la empresa Sinohydro Corporation Limited - Sucursal del Perú suscribieron el contrato que permitirá iniciar la construcción del nuevo Hospital La Caleta de Chimbote, una obra largamente esperada que modernizará por completo la atención de salud en la región Áncash.

Según detalló el jefe de la ANIN, Hernán Yaipén, el proyecto marca un hito para la región, ya que el actual hospital tiene más de 80 años de antigüedad y se aguarda su renovación hace décadas.

“Es un proyecto emblemático encargado por el gobierno regional de Áncash, con quienes hemos venido trabajando de forma articulada. Nosotros hemos sido creados para cerrar brechas a través de infraestructura pública de alta calidad. Hoy se materializó el contrato para el diseño y ejecución del hospital, y comenzamos la obra el día 20 de este mes”, explicó.

El titular de la ANIN y el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, destacaron la importancia de esta nueva infraestructura sanitaria, cuya inversión inicial supera los S/ 549 millones; que serán financiados por el gobierno regional y gestionado por la empresa de capitales chinos Sinohydro, la cual ocupa el puesto 14º en la lista de las contratistas más grandes del mundo.

El nuevo hospital será construido en un terreno de más de 56 mil metros cuadrados en el sector Monte Chimbote y contará con equipamiento de última generación: 394 camas de hospitalización, 66 consultorios, 11 salas quirúrgicas, 31 unidades de cuidados intensivos, 36 de cuidados neonatales, un moderno banco de sangre, áreas de quimioterapia, hemodiálisis, diagnóstico por imágenes y medicina de rehabilitación, entre otros servicios especializados.

Noriega, gobernador de Áncash, indicó también que se trata de un establecimiento de categoría III-1. “Estoy seguro que este hospital, por la categoría que tiene nivel III-1, va a estar al servicio prácticamente de todo el norte del Perú”, agregó.