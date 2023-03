Entre los proveedores extranjeros que ganan la ejecución de obras públicas, los chinos han subido hasta el primer lugar en los últimos cinco años. Les siguen –aunque con una amplia diferencia– españoles, ecuatorianos y colombianos.

Este diario cruzó cuatro bases de datos publicadas por el OSCE: convocatoria, adjudicaciones, consorcios y proveedores. Luego filtró solo los proyectos de más de S/ 20 millones (monto adjudicado).

En los números se observa que la presencia asiática ha ido creciendo sostenidamente. En 2018 ganó un solo proveedor chino, cifra que se elevó hasta diez en el 2021. En el 2022 se verifican cuatro.

Hablamos de compañías manejadas por el Estado chino, como China Railway Eryuan Engineering Group Co. LTD; China Railway N° 10 Engineering Group Co. LTD sucursal del Perú; China Railway Tunnel Group Co. LTD Sucursal del Perú; y China Tiesiju Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú.

También están la China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú; Sinohydro Corporation Limited, sucursal del Perú; y China Civil Engineering Construction Corporation Sucursal del Perú.

En total, en los últimos cinco años hay, al menos, 27 ejecutores de obras de origen chino.

¿Qué avances tienen las obras?

¿Qué resultados se ven en los proyectos ejecutados? Un indicador clave es el de avance en la ejecución de los presupuestos.

Algunos ejemplos muestran obras de proveedores chinos con un avance importante. Por ejemplo, a cargo de la Sectorización del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Parte Alta de Chorrillos Matriz Próceres se encuentra Sinohydro Corporation Limited, Sucursal del Perú, como parte del consorcio Agua SCM.

Dicho proyecto tiene un costo de inversión total de S/ 565 millones, de los cuales ya se ejecutaron a la fecha cerca de S/ 533.7 millones. Es decir, el 94.4%, según la información del Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Otro proyecto es el mejoramiento del acceso a servicios de salud del segundo nivel de atención en el ámbito de influencia del Hospital María Auxiliadora, de la provincia de Rodríguez de Mendoza en Amazonas, con China Gezhouba Group Company Limited Sucursal Perú. Esta firma va como parte del consorcio San Nicolás.

De un costo de inversión total de S/ 114.6 millones, ya se han ejecutado S/ 61.4 millones, lo que representa un avance a la fecha de 53.50%.

China Railway Tunnel Group Co. LTD Sucursal del Perú está en la ejecución de la obra “Mejoramiento de la carretera Ninicaca - Huachón, provincia Pasco, región Pasco”, como parte del Consorcio Vial Ninicaca Huachón. El proyecto de poco más de S/ 142 millones registra un avance de 67.5%.

Sin embargo, hay otras obras con un avance más acotado, como la Contratación Directa para la Construcción del saldo de Obra del Hospital II-1, San Ignacio, a cargo de Sinohydro Corporation Limited, como parte del consorcio Salud San Ignacio. De acuerdo a la data del MEF, este proyecto cuesta S/ 123.7 millones y hasta ahora se ha avanzado el 49.2%.

Y en el mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Progreso, del distrito de Chimbote, provincia de Santa, Áncash, que cuesta S/ 105.7millones, se ha avanzado 27.5%. En esta obra está China Railway N° 10 Engineering Group Co. LTD, Sucursal del Perú.

También se aprecia que las constructoras chinas están en la ejecución de obras que forman parte de paquetes de proyectos. Por ejemplo, del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario o paquetes de puentes como parte de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios.

¿Cuál es la estrategia global?

China, como país, tiene una estrategia clara respecto a involucrarse en obras de infraestructura en diversos países alrededor del mundo. Le llaman la ‘Nueva Ruta de la Seda’. En el 2019, el Perú firmó un memorando de entendimiento en Pekín para unirse a la iniciativa.

Se trata de una ola de fondos chinos para levantar grandes proyectos de infraestructura en decenas de países. Las obras reseñadas en esta nota no forman directamente parte de este plan, pero sí se enmarcan en esa estrategia, en la que diversos medios internacionales encuentran también motivaciones geopolíticas.

La Nueva Ruta de la Seda se lanzó en el 2013 y, aunque inicialmente Latinoamérica había quedado fuera, varios países de la región empezaron a incorporarse a través de memorandos de entendimiento. Hasta el 2020 eran 13 países de la región los que se sumaron.

Pero esta no es la única razón por la que se recuerda a las empresas chinas en Perú. Durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo se investigó el presunto favorecimiento en adjudicaciones de obras públicas a firmas de esa nacionalidad.

Procesos de contratación

¿Cómo se adjudica una obra en Perú? Carlos González Prada, asociado principal de PPU, explica que hay dos modalidades de contratación: “llave en mano” o concurso-oferta. Mientras en el primero es opcional que se incluya la elaboración de un expediente técnico, en el segundo es imperativo.

Entonces, se formulan y presentan las bases del proceso de selección con un valor referencial. “En ese momento, los postores presentan consultas a las bases y observaciones. Estas se definen y se dan las bases integradas, que es el documento final que va a regir el proceso de contratación y sobre el cual todos los postores tienen que definir si presentan o no la oferta y bajo qué término”, comenta.