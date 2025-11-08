El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 317,184,201 a favor de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), con el fin de garantizar la continuidad de obras prioritarias de protección ante inundaciones en diversas regiones del país. Los recursos permitirán que intervenciones ya en ejecución no se detengan y mantengan su ritmo de avance.

Los fondos están destinados a financiar ocho proyectos estratégicos en Lima (Cañete), Áncash (Santa, Casma y Huarmey), La Libertad (Trujillo y Laredo), Ica (La Tinguiña) y Lambayeque (Motupe y sus zonas aledañas). Estas obras buscan reducir los riesgos asociados a desbordes, activaciones de quebradas y otros eventos climáticos extremos en cuencas vulnerables como las de los ríos Cañete, Lacramarca, Casma, Huarmey y Motupe. Con ello se busca proteger viviendas, infraestructura local, áreas productivas y zonas urbanas expuestas a emergencias.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, afirmó que la decisión responde al compromiso del Gobierno de asegurar la continuidad de proyectos estratégicos.

“Estamos priorizando obras que protegen directamente a las familias y a las actividades productivas. Asegurar su continuidad no solo impulsa la economía regional, sino que reduce riesgos futuros y mejora el bienestar de las personas. Esta es una decisión responsable, orientada al cuidado de la vida y la seguridad de nuestra población”, señaló.

La transferencia se formalizó mediante el Decreto Supremo N.º 249-2025-EF y se enmarca en las medidas de austeridad y eficiencia promovidas por el Gobierno del presidente José Jerí, que buscan concentrar el gasto en inversiones en ejecución.

La estrategia apunta a evitar paralizaciones, ampliaciones de plazo o sobrecostos en obras que ya cuentan con expediente técnico o contrato vigente.