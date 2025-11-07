Luego de la reunión que sostuvo el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, con el mandatario José Jerí, este viernes se concretó la cooperación planteada entre la entidad monetaria y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con la instalación de una mesa técnica consultiva, el MEF y el BCRP iniciaron las coordinaciones de una agenda económica de consenso que fortalezca la estabilidad macroeconómica del país y siente las bases de políticas públicas sostenibles.

La sesión estuvo encabezada por la titular del MEF, Denisse Miralles, acompañada del gerente general del BCRP, Paul Castillo, el superintendente de la Sunat, Javier Franco, y los equipos técnicos de las instituciones involucradas.

“Este espacio busca construir una agenda económica de Estado, basada en la evidencia técnica y en el consenso institucional. La estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal y la predictibilidad son los pilares que garantizan confianza y desarrollo sostenible”, señaló Miralles.

Los cuatro ejes temáticos que se acordaron para la evaluación de medidas son: reducción de la informalidad, ampliación de la base tributaria, fortalecimiento de las reglas fiscales y lineamientos de política económica.

Respecto a la reducción de la informalidad, la ministra afirmó que se requiere un enfoque integral que incluya incentivos, simplificación administrativa e inclusión financiera.

En cuanto a la ampliación de la base tributaria, Miralles indicó que es necesaria para sostener el financiamiento de políticas sociales e infraestructura sin comprometer las cuentas públicas.

“Queremos dejar un país con instituciones económicas sólidas y políticas predecibles, que permitan al siguiente gobierno continuar una ruta de crecimiento ordenado y responsable. La economía peruana debe seguir siendo un activo de confianza en la región”, afirmó

Finalmente, el MEF y el BCRP acordaron que se entregarán reportes de avance cada dos semanas y presentarían un balance público a fin de año.