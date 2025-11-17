Con la reciente transferencia por S/ 317 millones del MEF, la ANIN ya reactivó 8 proyectos que heredó de la ARCC, pero quedan suspendidos 11. Foto: ANIN.
A punto de cumplir dos años de vida, hay igual cantidad de hechos que se han repetido en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN): han ejecutado con rapidez sus recursos asignados para obras, pero han tenido que solicitarle al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) más dinero para cumplir con sus obligaciones. En 2024 esto se resolvió rápidamente, pero en 2025 el asunto sigue latente.

