situación más grave está sobre 97 municipalidades que han ejecutado menos del 20%. (Foto: GEC)
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

El 2025 está por terminar y esto significa que las municipalidades en el Perú ingresan a la recta final en la carrera por ejecutar sus recursos para proyectos. Sin embargo, a menos de un mes de cerrar el año, los números muestran una realidad que se repite una vez más: no todos los distritos y provincias tienen la capacidad de invertir el dinero que se les asigna o, en algunos casos, avanzan a paso muy lento.

