Actualmente existen 1,891 municipalidades en el país. En conjunto, todas ellas manejan más de S/ 29,723.4 millones para obras este año, según Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) (al 27 de noviembre). A menos de 30 días de culminar el 2025, aún les queda casi S/ 12 mil millones por ejecutar. Así que todas estarán contrarreloj, aunque unas más que otras.

Gestión revisó la situación de cada uno de los distritos y provincias para saber en qué lugar van en esta “carrera”. Del total mencionado, hay 723 municipalidades que, a un mes de cerrar el año, no han ejecutado ni la mitad de su presupuesto.

Pero, la situación más grave está sobre 97 municipalidades que han ejecutado menos del 20% de su presupuesto asignado para proyectos. Y de estas, 25 tienen un avance que ni siquiera llega al 10% a un mes de cerrar el 2025.

De este último grupo, hay ocho municipalidades de Áncash, una de Ayacucho, 5 de Huancavelica, dos de Huánuco, dos de Junín, una de La Libertad, una de Lambayeque, cuatro de Lima y una de Pasco.

Cabe recordar que esta gestión municipal viene desde 2023 y culminará en el 2026. En los dos años ya transcurridos completos de este periodo (2023 y 2024), los alcaldes han dejado sin ejecutar en obras el 40% de su presupuesto para este fin. Dicho de otra manera, de cada S/ 100 que podrían invertir, S/ 40 quedaron “en el congelador”.

Graciela Muñiz, economista principal del Consejo Privado de Competitividad (CPC), reconoce los problemas que aquejan, desde hace mucho, a la inversión pública: ineficiencia en la asignación del gasto y atomización de la administración pública, entre otros. Es más, subrayó que si este año se le da recursos a un proyecto y no se ejecuta, ni siquiera hay la seguridad de que el siguiente año se le dé también presupuesto, dejando obras detenidas.

“La idea es buscar que se prioricen los proyectos que ya vienen en ejecución. Los gobiernos locales deberían concentrarse en estos y no necesariamente en nuevos. Que prioricen la cartera más importante y que no se creen nuevos proyectos tan pequeños, de S/ 5 mil o S/ 10 mil”, mencionó.

¿Cómo avanzan las que tienen más recursos?

Este “ranking” general puede verse con más detalle. Si solo tomamos las 20 municipalidades con más presupuesto para proyectos (excluyendo Lima Metropolitana), tenemos que prácticamente todas ya han invertido más de la mitad de sus recursos, excepto Marcona en Ica, que de los S/ 286.3 millones asignados este año, ha devengado poco más del 30%. Es decir, si quisiera llegar a una meta de 100%, en un solo mes tendría que ejecutar S/ 195.8 millones.

En el otro extremo de esta lista de 20 está Ilabaya, en Tacna, que de S/ 195.8 millones, ya devengó el 95%, quedando pendiente solo S/ 9.2 millones.

En el caso de San Marcos, que es el distrito en Áncash que cada año recibe más recursos para sus obras (hay que recordar que esta es una zona minera y recibe sobre todo canon y regalías de, por ejemplo, Antamina), tiene asignado S/ 929.4 millones para este 2025. A la fecha, aunque aún le quede un tramo pendiente, ya invirtió el 53% de este total.

Las otras son Megantoni (77%), Coronel Gregorio Albarracín (75%), San Antonio (69%), Torata (68%), Yarabamba (54%), Pichari (77%), Nuevo Chimbote (68%), Challhuahuacho (76%), Callao (73%), Mariscal Nieto (66%), Alto Amazonas – Yurimaguas (56%), Piura (79%), Cusco (68%), Espinar (61%), Ilo (54%), Cerro Colorado (70%) y Vista Alegre (76%).

Lima Metropolitana, un caso particular

Lima Metropolitana merece una revisión aparte pues es la municipalidad que tiene, con creces, el presupuesto más robusto para ejecutar sus obras. En 2025 cuenta con S/ 1,943.2 millones y, hasta ahora, devengó el 82%.

La obra con más recursos para ejecutar este año es la creación del servicio de movilidad urbana en cinco pasos a desnivel elevado (puentes vehiculares) en el eje vial de la Av. Próceres - Av. Wiesse, tramo Av. Perú - Av. Del Cruce Este, en San Juan de Lurigancho. De los S/ 221.7 millones para este fin, devengó hasta el final de noviembre el 99.9%.

Le sigue la recuperación del servicio de interpretación cultural en el patrimonio en la quinta Heeren del Centro Histórico de Lima: de S/ 135.9 millones, ya se ejecutó prácticamente el 100%.

Y, como tercer puesto, está el mejoramiento y ampliación de la Av. Juan Pablo II, tramo Av. Central - Av. 26 de noviembre, en San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. La municipalidad ejecutó el 99.6% al cierre de noviembre de un total de S/ 129 millones.

Para este último proyecto, el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), del MEF, hace una alerta de inconsistencia entre la ejecución financiera y física (superior al 20%). “Una diferencia superior al 20% indica un riesgo de que los recursos financieros no se conviertan en activos (...)”, explica el SSI.