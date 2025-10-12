Al tercer trimestre de este año, hubo 50,813 inversiones activas con presupuesto institucional modificado (PIM) registradas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Esto representa una reducción de 4% respecto a similar periodo del 2024 (52,687 proyectos).

Con esta información como base, el CPC concentra sus esfuerzos en tres indicadores de seguimiento: incumplimiento (porcentaje de proyectos sobre los cuales no se informa el avance físico sobre el total de obras con devengado acumulado), variación del costo (variación porcentual del costo actualizado respecto al costo viable), retrasos (días de retraso que tiene el proyecto a la fecha).

Proyectos al tercer trimestre. Fuente: CPC

Tres indicadores para monitorear los proyectos: incumplimiento, costo y retrasos

Del total de proyectos activos con PIM, 32,858 debieron informar sobre el avance físico de las obras; sin embargo, el 41% (13,517) no cumplió esta exigencia. Este valor está por encima del registrado en similar periodo del 2024 (38%).

Además, hubo 13,918 proyectos con variación de costo respecto al monto viable, alcanzando una variación promedio de 119%, mayor al alcanzado en el tercer trimestre del año pasado (112%). Es más, incluso esto supera al informe anterior, al segundo trimestre, cuando eran alrededor de 12,000 obras.

Cabe mencionar que solo se consideran los proyectos cuya variación sea superior al 30% y que no correspondan a IOARR.

A eso se debe añadir que se registraron 11,422 proyectos con retraso en su finalización, alcanzando un retraso promedio de 698 días mayor al retraso promedio en el mismo periodo del 2024 (654 días).

Monitoreo de proyectos por niveles de gobierno

Cuando se selecciona solo a aquellos con el mayor número de proyectos activos con PIM, se obtiene que cinco sectores (Educación, Agricultura, Vivienda, Transporte y Salud) tienen, en promedio, un incumplimiento de registro de información del 23%. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de 115% y un retraso de 955 días.

Cinco departamentos (Lima, Cajamarca, Junín, La Libertad y Loreto) tienen en promedio, un incumplimiento de registro de información del 35%. Alcanzan una variación del costo promedio de 120% y un retraso de 375 días

Y, cinco distritos (San Marcos, Lima, Vista Alegre, Chavín de Huántar y Cerro Colorado) tienen, en promedio, un incumplimiento de registro de información del 29%. Además, alcanzan una variación del costo promedio de 89% y un retraso de 606 días.

Así, al tercer trimestre, la ejecución física de los proyectos públicos sigue mostrando deficiencias estructurales.