Para el 2026 el Minem prevé que se ejecuten cinco proyectos por US$7,653 millones
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, informó que, entre 2025 y 2026, se espera el inicio de la construcción de 12 con una inversión de US$ 11,378 millones, ubicados en siete regiones del país.

Durante su última presentación ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, Montero, destacó que los inversionistas muestran un gran interés por seguir invirtiendo en nuestro país.

En tal sentido, mencionó que para este 2025 se debe iniciar las obras para la construcción de siete proyectos mineros por un monto total de US$ 3,725 millones.

Se trata de los proyectos Reposición San Roque (Puno), Reposición Tantahuatay (Cajamarca), Reposición Colquijirca (Pasco), Reposición Raura (Huánuco), (Arequipa), Corani (Puno) y Ampliación Huancapeti (Áncash).

Proyectos previstos para el próximo año

Asimismo, para el 2026, el titular del Minem estima el inicio de construcción de cinco proyectos con una inversión total de US$ 7,653 millones. Entre ellos mencionó a Pampa de Pongo, Zafranal y Optimización Cerro Verde (Arequipa), Ampliación Huarón (Pasco) y Reposición Ferrobamba (Apurímac).

Respecto a la evolución anual de las inversiones mineras en los últimos dos años, según ese ministerio, el registro es positivo.

Mientras el año 2023 se logró inversiones por US$ 4,936 millones, el año 2024 se alcanzó US$ 5,011 millones, y , puntualizó.

El ministro Montero indicó que gracias a la geología de la que dispone el Perú, el país sigue atrayendo a los mejores operadores del mundo.

“El Perú es uno de los principales productores mundiales de los metales estratégicos y lo coloca en una posición atractiva para la inversión minera global”, aseveró.

