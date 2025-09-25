La Contraloría General alertó que, al 16 de setiembre del 2025, cinco gobiernos regionales ejecutaron menos del 50% de los S/ 1,424 millones de presupuesto que en conjunto tienen disponibles para inversión pública, una situación que podría afectar el cierre de brechas de infraestructura, así como el acceso de la ciudadanía a mejores servicios públicos.

De acuerdo con los informes de control emitidos, los gobiernos regionales de Áncash, Callao, Huánuco, Lambayeque y Tumbes registran una limitada ejecución presupuestal de los recursos destinados a proyectos de inversión, según se ha verificado al consultar el Portal de Transparencia Económica y el Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), ambas plataformas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El presupuesto para inversiones debe ser utilizado para crear, ampliar o modernizar hospitales, colegios, obras viales o peatonales, entre otras que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y/o que contribuyan al desarrollo económico de la región, inversiones que están debidamente detallados en su marco presupuestal y deberían ser ejecutadas en las mejores condiciones de costo, plazo y calidad en beneficio de la población.

Ranking

Sin embargo, faltando menos de cuatro meses para finalizar el año, a nivel de gobiernos regionales, Huánuco registra el menor avance de ejecución presupuestal de recursos destinados a proyectos de inversión al haber ejecutado el 41.4% (S/ 154.8 millones) de los S/ 383 millones asignados, seguido de Lambayeque que ha utilizado el 44.8% (S/ 169 millones) de los S/ 377.1 millones asignados para ejecutar obras públicas.

Mientras que el Gobierno Regional de Áncash invirtió el 44.9% (S/ 82.6 millones) de los S/ 198.5 millones que ha recibido, el Gobierno Regional del Callao ha gastado solo el 45.2% (S/ 109.3 millones) de los S/ 299.7 millones asignados y el Gobierno Regional de Tumbes, el 49.9% (S/ 79.3 millones) de S/ 165.3 millones.

Retrasos en ejecución de obras

Estas entidades han acumulado alrededor de 50 proyectos que debieron culminar en el primer semestre del año, los cuales se encontraban en ejecución al 4 de agosto del presente año.

Al cumplirse la fecha de fin de la ejecución programada, la entidad debió disponer acciones, de acuerdo con la normativa aplicable, como la ampliación o reprogramaciones de plazo de ejecución, o liquidación del proyecto de inversión, con el respectivo registro de información actualizada en el sistema informático para fortalecer la predictibilidad y trazabilidad del gasto público.



