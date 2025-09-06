El MEF indicó que la ley aprobada recientemente en el Congreso se suma a la lista de gastos permanentes que vienen afectando el presupuesto. Esta es la lista que preocupa al Gobierno. (Fuente: El Peruano)
El MEF indicó que la ley aprobada recientemente en el Congreso se suma a la lista de gastos permanentes que vienen afectando el presupuesto. Esta es la lista que preocupa al Gobierno. (Fuente: El Peruano)
Esta semana el pleno del Congreso de la República de Perú aprobó la ley que establece un aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes. En concreto, el texto busca disponer que la pensión de este grupo sea equivalente a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, es decir, más de S/ 3,000 mensuales.

