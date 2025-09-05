Pese a que el Consejo Fiscal (CF) advirtió un exceso de optimismo en las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2026-2029 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Poder Ejecutivo aseguró que los parámetros analizados reflejan el dinamismo actual de la economía de Perú.

Al ser cuestionado en la comisión de presupuesto del Congreso de la República, el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, sostuvo que la versión del MMM aprobada ya recogía las observaciones del Consejo Fiscal.

En ese sentido, el ministro negó que el MEF haya usado supuestos exagerados para elaborar el marco económico, pues las proyecciones del Gobierno están en línea con los precios de los metales, el crecimiento económico y el aumento de las ventas.

“Los precios de los minerales se mantienen dentro de las mismas proyecciones que tienen otras entidades internacionales, que son los que muestran el principal dinamismo de la economía peruana. Creemos que no estamos siendo optimistas en exceso, ni tampoco estamos sobreestimando los ingresos. Estamos planteando un escenario de ingresos tributarios que mantiene este dinamismo que tenemos este año ”, comentó.

El ministro sostuvo que las cifras de recaudación respaldan la trayectoria planteada para el presupuesto. Según recordó, la recaudación entre enero y agosto de 2025 superó en S/ 15,000 millones lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

Pero, Pérez Reyes también resaltó que aún con ingresos en alza, el Poder Ejecutivo apostará por un enfoque de prudencia.

“Dado que van a crecer los ingresos en un entorno electoral, sería irresponsable tener, digamos, un escenario de un crecimiento fuerte de ingresos y a la vez de reducción del gasto público (…) Nosotros no compartimos la opinión del Consejo Fiscal sobre que tenemos un escenario optimista, al contrario, creemos que estamos siendo bastante conservadores ”, dijo.

El ministro recordó que el crecimiento del presupuesto planteado para este año es de 2.28%, que es el más bajo en los últimos 17 años.

Según indicó, un presupuesto más austero -que asegure la continuidad de proyectos y un monto de proyectos nuevos pequeños- en un año preelectoral es una señal de responsabilidad fiscal para evitar que se use como instrumento político en el proceso electoral.