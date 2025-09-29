Las obras públicas se ven afectadas por la alta rotación de funcionarios claves. | Foto: GEC.
Las obras públicas se ven afectadas por la alta rotación de funcionarios claves. | Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Un problema con implicancias severas -que se viene acrecentando en Perú- es que cada vez hay más obras públicas paralizadas, las cuales están a cargo de diferentes niveles de gobierno y sectoress.

TE PUEDE INTERESAR

Inconsistencias en presupuesto 2026 ponen en riesgo inversión pública, advierte BCP
Aumento de pensiones comprometerá inversión pública, advierte MEF
Cinco sectores clave tendrán metodologías únicas para proyectos de inversión pública

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.