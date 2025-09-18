La situación afecta directamente a sectores estratégicos como transporte, saneamiento, salud y educación. Foto: Contraloría.
La situación afecta directamente a sectores estratégicos como transporte, saneamiento, salud y educación. Foto: Contraloría.
Un reciente informe de la revela que, al primer semestre del 2025, el país acumula 2,428 proyectos públicos paralizados, lo que representa un monto inmovilizado de S/ 44,298 millones.

La situación afecta directamente a sectores estratégicos como , saneamiento, salud y educación.

Del total, los gobiernos regionales lideran la lista con S/ 17,339 millones en 327 . Muy cerca aparece el Gobierno Nacional, con S/ 17,252 millones en 369 iniciativas inconclusas, mientras que los municipios registran S/ 9,707 millones en 1,732 obras paralizadas.

Cinco regiones explican casi la mitad del dinero detenido en obras:

  • Arequipa: S/ 7,742 millones.
  • La Libertad: S/ 5,675 millones.
  • Lima: S/ 4,742 millones.
  • Piura: S/ 3,928 millones.
  • Cajamarca: S/ 2,830 millones.
Sectores más golpeados

La mayor afectación se da en , donde se acumulan S/ 11,811 millones en proyectos inconclusos. Le siguen Vivienda y Saneamiento (S/ 8,182 millones), Agricultura (S/ 7,582 millones), Salud (S/ 5,460 millones) y Educación (S/ 1,628 millones).

De acuerdo con la , el 25.1% de los proyectos se paralizó por incumplimientos contractuales, el 21.3% por falta de financiamiento y el 10.3% por deficiencias en los expedientes técnicos. También se identificaron conflictos legales, procesos de arbitraje, abandono de contratistas y retrasos en pagos como causas adicionales.

Estos retrasos significan que miles de ciudadanos siguen esperando servicios básicos que nunca se concluyen.

