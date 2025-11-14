Gobierno aprobó nuevos topes que los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas podrán usar para ejecutar inversiones en Obras por Impuestos. (Fuente: Andina).
Gobierno aprobó nuevos topes que los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas podrán usar para ejecutar inversiones en Obras por Impuestos. (Fuente: Andina).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

El Gobierno de Perú oficializó un Decreto Supremo (D.S.) que eleva los recursos habilitados para que las entidades públicas financien Obras por Impuestos (OxI). El nuevo marco establece un incremento de 50% respecto a los topes anteriores, alcanzando los S/ 66,838 millones en total, la cifra más alta desde la creación de este mecanismo, hace 16 años.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno dota de recursos históricos a Obras por Impuestos: ¿a cuánto ascienden ahora?
¿APP y Obras por Impuestos cerca al puerto de Chancay?: esto está analizando el Ejecutivo
Gobierno oficializa normativa para dinamizar las Obras por Impuestos: ¿qué ajustaron?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.