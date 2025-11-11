En el marco del segundo día del Consejo de Estado Regional (CER) 2025, el presidente de la República, José Jerí, y la titular del Ministerio Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, firmaron el Decreto Supremo que eleva los topes máximos de capacidad anual para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), destinados a la ejecución de proyectos mediante Obras por Impuestos (OxI).

El nuevo marco establece un incremento de 50% respecto a los topes anteriores, alcanzando los S/ 66,838 millones en total, la cifra más alta desde la creación de este mecanismo. De ese monto, S/ 32,589 millones corresponden a gobiernos regionales y S/ 34,249 millones a locales. Entre las regiones con mayor capacidad destacan Piura, Cusco, Junín, Loreto y Cajamarca.

“La actualización de los topes OxI reafirma nuestro compromiso con una inversión descentralizada, eficiente y responsable. Ampliamos la capacidad de los gobiernos subnacionales para ejecutar obras que mejoren la calidad de vida de las personas y fortalezcan la confianza en la economía peruana”, destacó la ministra Miralles.

Durante la misma jornada, ProInversión, el Gobierno Regional de Arequipa y la Autoridad Portuaria Nacional, con la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), suscribieron un convenio para impulsar los estudios y la promoción del proyecto “Megapuerto de las Américas – Corío”, que busca convertir al sur del país en un nodo logístico portuario de alcance continental.

El proyecto prevé movilizar hasta 100 millones de toneladas métricas de carga al año, a través de un diseño multimodal que integrará transporte marítimo, ferroviario, terrestre y aéreo.

“La articulación entre el Estado, los gobiernos regionales y el sector privado nos permite avanzar en proyectos de gran envergadura que generan empleo, competitividad y desarrollo sostenible. Desde el MEF seguiremos impulsando mecanismos innovadores de financiamiento que consoliden la confianza para invertir”, subrayó la ministra Miralles.