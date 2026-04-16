El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, está optando por la cautela mientras continúa el conflicto en Medio Oriente, al señalar que sería “prematuro” subir las tasas de interés en respuesta a lo que considera un shock transitorio en los precios de la energía.

“Todavía creo que lo prudente es esperar un poco”, dijo Velarde en una entrevista al margen de las reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington (EE.UU.). “En principio, creo que es temporal”.

“Puedo cambiar de opinión en dos semanas, pero es lo que veo ahora”, agregó.

Las autoridades monetarias de todo el mundo están observando de cerca la guerra en Irán, que ha impulsado un aumento en los precios del petróleo y ha generado riesgos inflacionarios.

Velarde, quien ha liderado el BCRP por dos décadas, advirtió que un conflicto más prolongado de lo esperado podría descarrilar las proyecciones de que los costos de la energía se moderarán en la primera mitad de este año. Por ahora, espera que las expectativas de inflación se mantengan contenidas.

El BCRP mantuvo la semana pasada la tasa de interés en 4.25% por séptima vez consecutiva. Esto, a pesar de que la inflación anual subió a 3.8% en marzo debido a los efectos combinados del alza global del petróleo, una crisis interna del gas y condiciones climáticas adversas.

Fue la primera vez en dos años que la inflación superó el límite superior del rango objetivo del banco. La próxima decisión de tasas está programada para el 14 de mayo.

La incertidumbre en torno a las negociaciones sobre otro posible alto el fuego entre EE.UU. e Irán, junto con la situación en el estrecho de Ormuz, ha mantenido en alerta a los bancos centrales.

“A todos les conviene que esto se arregle”, dijo Velarde sobre el conflicto.

La incertidumbre en torno a las negociaciones sobre otro posible alto el fuego entre EE.UU. e Irán ha mantenido en alerta a los bancos centrales. (Foto: AFP)

A pesar del aumento en la inflación general en Perú, los precios subyacentes que excluyen alimentos y energía siguen contenidos, agregó Velarde.

“Lo que temo es que con una situación de demanda fuerte sea mas fácil trasladar precios” a los consumidores, particularmente en el sector del transporte, señaló.

Autonomía

Velarde, uno de los banqueros centrales con más años en el cargo del mundo, es visto como un pilar de la relativa estabilidad económica de Perú en los últimos años . En los últimos años el sistema político peruano ha estado marcado por una serie de destituciones y salidas de presidentes.

Su mandato termina más adelante este año, después de que el próximo presidente de Perú asuma en julio. El Perú fue a la urnas este domingo en una elección muy disputada, y aún no está claro quién avanzará a una segunda vuelta en junio.

Velarde, quien ha insinuado planes de retiro, dijo que “en principio no” consideraría quedarse por otro período . “Pero quién sabe”, afirmó, al agregar que lo “pensaría” si le pidieran continuar en el banco.

Velarde, al mando del BCRP, es uno de los banqueros centrales con más años en el cargo del mundo. (Foto: Andina)

Señaló que no ha participado en conversaciones sobre un posible sucesor, aunque podría hacer sugerencias si se lo solicitan. El año pasado, Velarde indicó que vería con buenos ojos a dos funcionarios del banco central: el economista jefe Adrián Armas y el gerente general Paul Castillo.

Velarde dijo que no le preocupa el futuro del banco central una vez que deje el cargo.

“Puedo irme pero la autonomía creo que se mantiene”, afirmó. La autonomía está “demasiado establecida” ante la opinión pública.