El futuro del proyecto minero Tía María (Arequipa), a cargo de Southern Copper Corporation, vuelve a entrar en una etapa de incertidumbre tras el anuncio del Gobierno de Perú de cancelar el inicio de la explotación de cobre.

En esa línea, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) consideró que la resolución publicada no modifica el avance de la inversión, pero hizo hincapié en que se dé solución al tema.

Megaproyecto en la mira

Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos de la entidad, indicó, durante la presentación del Programa Monetario de abril 2026, que “la resolución no afecta la ejecución del proyecto de inversión”.

“Hay una serie de requisitos que ha hecho la autoridad para fines de la autorización de la explotación del proyecto; [Tía María] todavía no ha llegado a esa etapa porque aún es un megaproyecto que está en etapa de inversión, de ejecución. Es un proyecto muy importante, traería grandes beneficios para el país”, añadió.

Recordó, asimismo, que el proyecto va a exportar US$ 20,000 millones en 20 años.

“El proyecto para el país es importante. Esperemos que ese tema se solucione, pero la parte de la actual inversión continúa. Esperamos una pronta solución a esta resolución publicada”, subrayó.

Declaración de nulidad

Puntualmente, el Consejo de Minería, del Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró como nula la resolución directoral N° 0692-2025-MINEM/DGM y se determinó que la Dirección General de Minería (DGM) evalúe nuevamente si Southern Perú “ha cumplido totalmente con absolver la observación [...] referida al diseño detallado de los botaderos; y la observación [...] referida al cronograma de ejecución de actividades”.