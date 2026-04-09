El directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4.25% en abril.

La autoridad monetaria argumenta que, en marzo, la tasa mensual de inflación fue de 02.38%, mientras que la tasa de inflación sin alimentos y energía fue de 2.07%.

Este aumento significativo de la inflación del mes obedeció al efecto conjunto de varios choques de oferta: el fuerte aumento de los precios internacionales de combustibles, la interrupción total del suministro de gas natural y de Líquidos de Gas Natural (LGN) durante la primera quincena del mes, así como la incidencia de factores climáticos adversos.

En términos interanuales, la tasa de inflación total se elevó de 2.2% en febrero a 3.8% en marzo, en tanto que la inflación sin alimentos y energía aumentó de 2.2% a 3.7% en el mismo periodo, ubicándose por encima del rango meta.

Durante el 2025, el instituto emisor efectuó tres recortes a la tasa clave, en enero, mayo y septiembre, de 25 puntos básicos en cada caso.

“El Directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, a fin de evaluar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el BCRP reafirma su compromiso de adoptar las acciones necesarias para garantizar el retorno de la inflación al rango meta en el horizonte de proyección.

Expectativa

Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2.1% en febrero a 2.5% en marzo, manteniéndose dentro del rango meta de inflación.

Se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta hacia fines de año y se ubiquen alrededor de 2% en 2027, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta.

“La actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial, y los indicadores adelantados a marzo siguen mostrando un buen desempeño”, refiere el emisor monetario. En el mes la mayoría de indicadores de situación actual y de expectativas permaneció en el tramo optimista, añade.

Las perspectivas de la actividad económica mundial para este año apuntan hacia un crecimiento mayor al previsto y términos de intercambio excepcionalmente favorables para nuestra economía.