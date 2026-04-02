Tomando en cuenta la inflación acumulada en doce meses, 3.8% es el dato más alto desde noviembre del 2023, es decir, en 28 meses, y está fuera del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que es de entre 1% y 3%.

Lo anterior puede generar preocupación entre los peruanos, por la posible pérdida de su capacidad adquisitiva.

Si los precios suben más rápido que los salarios, las personas están perdiendo poder de compra.

Frente a esa circunstancia, se podrían tomar algunas medidas, pese a que se trata, en principio, de shocks transitorios, como el incremento del precio del petróleo por la guerra de Irán y el desabastecimiento de gas natural que ya fue solucionado.

Incremento del precio internacional del petróleo generó inflación en marzo. Foto: Pascal Rossignol /Reuters

Arturo García, docente de posgrado de Esan, y director del Colegio de Economistas de Lima, señaló que las personas deberían, en general, ser más conservadoras de lo usual al momento de adquirir deudas, de manera que destinen el financiamiento obtenido a inversiones que luego generen un retorno y no a gastos de corto plazo o corrientes.

Asimismo, sugirió, de ser posible, destinar alrededor del 10% de los ingresos recurrentes al ahorro.

En cuanto a los activos de inversión, refirió que los bienes raíces “siempre protegen contra la inflación”, pues pueden otorgar un flujo periódico de ingreso por alquileres, a lo que se suma una posible apreciación de la propiedad en el tiempo.

De igual modo, mencionó que el oro siempre se considera un activo refugio frente a escenarios de volatilidad como el observado durante el año pasado y este 2026.

El oro es activo refugio por excelencia. (Foto: Michael Dalder/Reuters)

García precisó además que una manera eficiente de exponerse a los activos previamente mencionados, es decir, inmuebles y commodities, es a través de fondos mutuos que, a su vez, inviertan en esos instrumentos.