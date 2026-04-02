La inflación es un fenómeno que no afecta a todos por igual y, por lo general, las poblaciones menos favorecidas son las más golpeadas. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los precios de la canasta básica nacional subieron 3.8% entre abril del 2025 y el marzo del 2026, ¿qué tan fuerte es el alza?

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