Demanda. El 80% de la compra de criptomonedas en Perú son dólares digitales, utilizados para pagos o ahorro, según estudio de Lemon.
Demanda. El 80% de la compra de criptomonedas en Perú son dólares digitales, utilizados para pagos o ahorro, según estudio de Lemon.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Las stablecoins —o monedas estables— constituyen una innovación relevante para pagos y transferencias de valor, con beneficios potenciales en eficiencia y acceso.

TE PUEDE INTERESAR

Criptomonedas: ¿cómo avanza la regulación en Perú y Latinoamérica?
Bitcoin: ¿conviene a las personas incluirlo en su portafolio de inversión en 2026?
La criptomoneda que gana más que bitcoin este año, ¿se puede adquirir en Perú?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.