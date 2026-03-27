El precio del dólar cerró ayer en S/ 3.4850. (Foto: Julio Reaño/GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El fenómeno de El Niño (FEN) es uno de los tres choques de oferta que amenazan a la economía local, siendo los otros dos la guerra de Irán y la interrupción del suministro del gas natural, aunque este último ya fue controlado, ¿qué estimados se contemplan?

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