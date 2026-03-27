Rímac Seguros presentó los escenarios que traza de cara a una eventual exacerbación de los riesgos, que hoy en día ya son altos.

En un escenario en el que se prolonga el conflicto en Medio Oriente más allá de abril y el FEN es moderado, el PBI solo crecería entre 1.5% y 2.5% este año, y la inflación repuntaría a 3.5% interanual, con lo que sobrepasaría el límite superior del rango meta del BCRP (entre 1% y 3%).

Bajo ese supuesto, el instituto emisor subiría hasta 50 puntos básicos su tasa de interés de referencia, hasta 4.75%, con el fin de controlar las expectativas de inflación, prevé la aseguradora.

“En un entorno ácido, el Banco Central tendría que reaccionar desde el control monetario (subiendo su tasa clave)”, sostuvo Augusto Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de inversiones de Rímac.

Asimismo, estimó que el precio del dólar estaría entre S/ 3.35 y “probablemente más pegado al S/ 3.50” en ese escenario de mayor riesgo.

Luis Eduardo Falen, docente de la Universidad del Pacífico, coincidió en que en un escenario de mayores presiones inflacionarias, el BCRP posiblemente subiría su tasa clave al menos en 25 puntos básicos (hoy en 4.25%).

“El alza de la inflación es algo que no estaba sobre la mesa hacia fines del año pasado y comienzos del 2026. El escenario que se tenía era el de una inflación controlada, cómodamente dentro del rango meta, pero el riesgo ha aumentado debido al conflicto en Medio Oriente, lo que se refleja en la volatilidad de los mercados financieros y el precio internacional del petróleo”, expuso. “El FEN también es un tema a monitorear. Ambos son muy relevantes”, añadió.

Sobre el precio del dólar, Falen proyectó que, de mantenerse el impacto geopolítico, podría ubicarse entre S/ 3.50 y S/ 3.60, según la intensidad que se alcance.

Con respecto al crédito, explicó que un incremento de la tasa clave suele impactar en un inicio a los créditos corporativos, para luego ir trasladándose hacia los préstamos a personas.

Rímac estima que en un escenario de mayor riesgo, el dólar se acercaría a los S/ 3.5. (Foto: Andina)

Inversiones

“Hay una restricción regulatoria que solamente permite a las aseguradoras –en renta fija– invertir en bonos de grados de inversión. Lo que sí ha priorizado Rímac desde el inicio de año es que no solamente sean (bonos) de alta calidad, sino que además tengan liquidez”, detalló Rodríguez.

“En las inversiones nuevas, se puede tener una preferencia temporal, no solamente por activos de alta calidad, sino también mirando que ofrezcan una buena liquidez, para estar siempre preparados (como empresa aseguradora) en caso haya un estrés algo más fuerte”, acotó.

En tal sentido, detalló que la aseguradora incluye en sus portafolios bonos soberanos y corporativos, y, en cuanto a distribución geográfica, se trata de valores locales, latinoamericanos, estadounidenses y, en menor medida, europeos.

Refirió, además, que los bonos más líquidos suelen ser de las empresas más grandes, pero también deben pasar por “un proceso de validación” de la frecuencia de negociación. “Puede pasar que la emisión es enorme, pero la puede comprar un institucional que se lleva una buena parte y no lo vende”, explicó.

“En América Latina, plazas que uno (como aseguradora) puede tomar (para comprar bonos) son México y Chile, pues son grado de inversión”, agregó el ejecutivo.

BCRP mantuvo por sexto mes consecutivo sin movimiento su tasa clave en marzo.

Rendimientos

Sobre las expectativas de rendimiento para el resto del año, Rodríguez dijo que las tasas de interés han venido al alza, lo que favorece las perspectivas para los portafolios de las aseguradoras.

“Si vemos la curva del tesoro (estadounidense) a 10 años, ha subido entre 20 y 30 puntos (básicos). Un incremento de tasas termina mejorando las perspectivas de rentabilidad para los próximos años”, señaló.

Lo anterior parecería contraintuitivo, tomando en cuenta que un alza de las tasas de interés implica un menor precio de los bonos, pues su relación es inversa. Sin embargo, aclaró que las aseguradoras se benefician de un aumento en sus ingresos financieros.

“(Como aseguradoras) no estamos viendo el precio de mercado del portafolio, sino que haya suficientes activos para cubrir los pasivos que se generan. Entonces, una subida de tasa se vuelve un escenario más constructivo para las compañías de seguros porque permite ganar competitividad en los productos que se ofrecen”, dijo.

Impacto mínimo de 0.1% del PBI

Pese a que persiste la incertidumbre, el escenario base de Rímac supone un FEN débil hasta fin de año y que la crisis en Medio Oriente durará dos meses (hasta abril). Así, el impacto estimado sería de 0.1% del PBI, equivalente a US$ 350 millones.

En esa situación de riesgos atenuados, la inflación sería de 2.4% interanual, la tasa de interés de referencia del BCRP se mantendría en 4.25% y el precio del dólar fluctuaría entre S/ 3.25 y S/ 3.35, es decir, por debajo del nivel actual. Recientemente, ENFEN advirtió el desarrollo de un nuevo fenómeno de El Niño costero que comenzaría en marzo y duraría hasta noviembre, siendo la mayor probabilidad (63%) de que su magnitud sea débil.