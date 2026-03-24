Apoyo Consultoría proyecta que un FEN generaría daños, sobre todo, en el norte y particularmente en el empleo agrícola. (Fuente: Andina)
Apoyo Consultoría proyecta que un FEN generaría daños, sobre todo, en el norte y particularmente en el empleo agrícola. (Fuente: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El fenómeno de El Niño (FEN) es uno de los riesgos principales que amenazan hoy la economía peruana, con diferentes repercusiones potenciales no solo en la infraestructura del país, sino en los bolsillos de los ciudadanos, ¿qué proyectan los analistas?

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