El 19 de marzo, el Gobierno prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en 134 distritos en ocho departamentos del país, principalmente del norte, ante las intensas precipitaciones pluviales.

Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), sostuvo que las personas de menores recursos, cuando deben enfrentar un evento adverso, primero recurren a familiares o amigos; luego, agotan sus propios ahorros; y, en tercer lugar, pueden optar por endeudarse.

“Sin embargo, si es un evento que nos afecta a todos (como un FEN fuerte), nadie me puede prestar, porque todos están necesitados. Entonces, la única opción que queda es recurrir al sistema financiero o al endeudamiento con un tercero (un prestamista informal) para poder enfrentar esa situación”, sostuvo la especialista.

“Por eso es importante que las personas, incluso si no lo están usando hoy, tengan acceso al crédito, porque en una emergencia puede marcar la diferencia entre poder sobrellevar un evento catastrófico o no”, añadió.

De acuerdo con cálculos de Apoyo Consultoría, los ingresos de los hogares que no pueden obtener un préstamo formal caerían hasta en 18% en un FEN severo, como el del 2023. En cambio, en las familias que sí acceden a financiamiento, los ingresos bajarían 7%.

El crédito es como un "salvavidas" en caso de emergencia como un FEN severo, según analistas.

Salvavidas

Por su parte, Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, explicó que un comerciante afectado por el FEN, por ejemplo, puede recurrir a un préstamo para volver a iniciar su negocio si posee historial crediticio.

Si el individuo no existe en el sistema financiero, es mucho más vulnerable. “En escenarios de riesgo, (el financiamiento) se convierte en un salvavidas”, afirmó Casana.

Con un crédito pequeño inmediato, por ejemplo, o un pequeño préstamo de consumo, un emprendedor puede retomar rápidamente su actividad productiva, aseveró Trivelli.

Apoyo Consultoría proyecta que un FEN generaría daños, sobre todo, en el norte y particularmente en el empleo agrícola. Esto lo dio a conocer en el evento “Rumbo a elecciones 2026: entorno político-económico y oportunidades de inversión global”, organizado por BBVA Global Wealth.

Ingresos medios

Otro dato que reveló la consultora es que los hogares de ingresos medios son más golpeados ante la eventualidad de un FEN fuerte (caída de 17% en los ingresos), en comparación con aquellas familias de ingresos más bajos (donde la disminución es de 7%).

Trivelli advirtió que, si bien la variación porcentual en los ingresos puede ser mayor en el caso de las personas con ingresos medios, en términos de condiciones de vida, los niveles socioeconómicos más bajos siempre van a ser más afectados por un “shock” de oferta como el FEN.

“La pérdida para cada afectado es más grande (en los sectores D y E). Si un individuo de clase media pierde el 20% de su ingreso, quizás son miles de soles. Si una persona de bajos ingresos, pierde también 20%, capaz no son miles de soles, son cientos de soles, pero ese porcentaje se traduce en que esa familia va a pasar hambre”, sostuvo la investigadora.

En otras palabras, explica Trivelli, una familia de clase alta, o incluso media, solo tendría que “ajustarse un poco” si es afectada por el FEN, mientras que en los estratos más vulnerables se verían obligados a reducir su consumo de alimentos (que son la mitad de su cartera de gastos).

Casana, por su parte, hizo énfasis en que el impacto del FEN depende mucho de los compromisos financieros asumidos. Así, una persona de ingresos medios, en teoría, tiene más posibilidad de acceder, por ejemplo, a un financiamiento bancario, y, por ende, sus cuentas a pagar al mes son mayores (en comparación a alguien de ingresos menores), afirmó.

Además, el economista señaló que el impacto podría ser mayor si el individuo posee un patrimonio más alto.

“Supongamos que un huayco pasa por una avenida donde trabaja un mayorista y un vendedor de frutas con menor capital. El más afectado es el que tiene más ingresos y mayor capital invertido”, explicó.

Alerta

Recientes informes del Indeci, advierten que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales de Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, donde se ha declarado estado de emergencia por las lluvias, continúa sobrepasada.

El impacto del FEN es mayor para las personas con más compromisos financieros asumidos. (Fuente: Andina)