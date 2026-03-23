¿Cuál es la reputación de la anchoveta peruana a nivel mundial? (Foto: referencial)
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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En febrero se activó el estado de alerta del fenómeno de El Niño Costero (FEN Costero), evento que altera las condiciones climáticas del país y, en sus versiones más fuertes, puede ocasionar desastres naturales y desestabilizar la producción de sectores como el agro y la pesca.

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