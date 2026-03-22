En enero de 2026, un total de 3,725 empresas tuvieron protagonismo en la exportación del Perú. Este número representó un incremento de 5.3% en comparación con el mismo mes del año pasado (3,538), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

Del total, solo 121 mantuvieron envíos ininterrumpidos al exterior desde el 2000.

Sectores estrella

Los sectores con mayor participación fueron la agroindustria (1,103), minería tradicional (867), químico (464), metalmecánica (429), prendas de vestir (360), varios (337), pesca y acuicultura (182), agro tradicional (152), siderometalurgia (145), textil (142), minería no metálica (123), madera (47), joyería (25), pesca tradicional (23) e hidrocarburos (22).

De los 15 rubros, nueve ampliaron su base empresarial, cinco retrocedieron y uno se mantuvo estable. Los de mayor avance fueron la pesca y acuicultura (29.1%) y minería tradicional (21.8%), mientras que la minería no metálica (-18.5%), textil (-8.4%) y siderometalurgia (-5.8%) mostraron las caídas más importantes.

El 68.2% (2,540) exportó a un solo destino, y apenas el 3% tuvo presencia en 10 más mercados. Además, de las 1,970 que enviaron un único producto a un solo país, 54.3% fueron microempresas, el 43% pequeñas, el 2.2% grandes y el 0.5% medianas.

¿Cómo un país con inestabilidad política sigue atrayendo inversión? El "gancho" de Perú. (Foto: Andina)

Tamaño de empresa

Según la información procesada por el CIEN-ADEX —con datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat)—, la mayoría de empresas son grandes (53), seguidas por las pequeñas (46), microempresas (18) y medianas (4).

Por número, predominaron las microempresas; con 2,382 unidades; continuaron las pequeñas, con 1,238; las grandes, con 85; y las medianas, con 20. Todas representaron el 63.9%, 33.2%, 2.4% y 0.5%, respectivamente.

Sin embargo, en términos de valor FOB, las empresas grandes lograron explicar el 83.2% de los despachos, equivalentes a US$ 7,649 millones. A continuación, se ubicaron las pequeñas, con el 13.9% (US$ 1,277 millones); las medianas, con el 1.5% (US$ 141,500); y las microempresas con el 1.3% (US$ 122 millones 700 mil).

El Reporte de Empresas Exportadoras-Enero 2026 indicó que las 10 principales firmas concentraron el 39.4% del valor exportado; el top 20, el 50.5%; el top 50, el 65.6%; y el top 100, el 74.2%.

Competitividad

Asimismo, las 3,725 despacharon en enero 2,084 productos a 104 países. “Si bien predominan las grandes, las pequeñas también expanden su presencia en nuevos mercados y diversifican su gama de productos, lo que refleja el esfuerzo de la cadena exportadora” , señaló Gabriel Arrieta Padilla, jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del CIEN-ADEX.

Un dato relevante es que en el primer mes del año, 1,416 empresas dejaron de exportar debido a factores internos y externos que afectaron su competitividad –el 99.6% fueron mipymes–; sin embargo, otras 1,603 incursionaron en los mercados internacionales, de las cuales 1,005 eran micro, 574 pequeñas, 16 grandes y 8 medianas.

Destinos

Con relación a los destinos, Estados Unidos recibió la oferta de 988 empresas, seguido por la Unión Europea (766), India (641), Chile (582), Ecuador (421), Colombia (311), China (295), México (276), Bolivia (275), Canadá (232) y Emiratos Árabes Unidos (208).

Respecto al origen, Lima agrupó la mayor cantidad de empresas (1,746), seguida por Puno (712), Piura (341), Callao (201), Ica (195), La Libertad (164), Tacna (144), Arequipa (142), Áncash (118) y Lambayeque y Junín, con 93 cada uno.