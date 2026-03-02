Ica, en el sur, es la mayor región productora de uva de Perú. (Foto: Agrifruits Holdings)
Ica, en el sur, es la mayor región productora de uva de Perú. (Foto: Agrifruits Holdings)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Agrifruits Holdings, dedicada a la importación y comercialización de frutas y hortalizas frescas, diversifica sus canales de venta al identificar oportunidades en un nuevo nicho retail en Estados Unidos, mientras explora mercados en Asia y evalúa ampliar su portafolio con nuevos productos. La empresa de capitales peruanos, con sede en Texas (EE.UU.), busca operar directamente con los retailers, mayoristas y horeca, fortaleciendo su integración vertical y proyecta contar con un centro de distribución propio.

TE PUEDE INTERESAR

CEO de Danper: “La segunda generación ya contribuye activamente a la estrategia corporativa”
El arándano como fruta clave de Ecopacking: Los planes de la firma del Grupo Dyer
La millonaria facturación que espera alcanzar Grupo Virú este 2025

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.