Hiro Watanabe, gerente de ventas y adquisiciones de Agrifruits Holdings, señaló que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento de doble dígito, impulsado por la venta de cítricos peruanos. “En la última campaña de mandarinas despachamos alrededor de 450 contenedores hacia Latinoamérica y Estados Unidos, mercados donde el consumo es elevado. Para este año proyectamos alcanzar los 650 contenedores”, aseguró a Gestión.

Actualmente, el 35% de su portafolio corresponde a frutas de origen peruano, entre las que destacan mandarinas, uvas, mangos y arándanos; el resto proviene de Chile, Colombia y otros países de Latinoamérica, Europa y África. “Hemos introducido mango peruano en México, pese a que produce todo el año, al identificar pequeñas vitrinas comerciales con precios atractivos, donde la calidad del mango es tan baja que no puede competir con una calidad más superior; así abrimos nuevos destinos para el agroexportador peruano”, afirmó.

Para sostener la oferta, la empresa trabaja con productores y agroexportadores peruanos como Agrocosta, Agrícola Cerro Prieto, Safresco, Coexa y CPF. “De junio a septiembre trabajamos con cítricos de Perú y, de agosto a octubre, con fruta de Chile; así completamos el año con distintos orígenes y mantenemos abastecidos nuestros canales de venta todo el año”, comentó.

Según la compañía, el 46% de la uva de mesa peruana se destinará a EE.UU. aunque una parte (alrededor del 8%) se quedará en el mercado latinoamericano, que es un destino en auge.

Agrifruits identifica nicho en retail hispano en EE.UU.

Aunque la demanda del mercado estadounidense por fruta peruana —principalmente arándano y uva— se mantiene, el ejecutivo señaló que el acceso a grandes retailers es limitado, dado a que “ya tienen a sus candidatos que vienen haciendo negocios hace muchos años”. Por ello, ha optado por diversificar sus canales de venta más allá del tradicional.

“En EE.UU., la mayoría de agroexportadores peruanos apunta a cadenas como Walmart , Costco o Kroger; nuestra estrategia es enfocarnos en retailers hispanos poco atendidos, que demandan una calidad similar a la que están acostumbrados en su país de origen. Conocemos bien ese canal latino en EE.UU, ya que se concentran en estados como Texas, Florida y Nueva York”, explicó el ejecutivo.

Hasta ahora, el 35% de sus envíos se dirige a Latinoamérica, el 25% a EE.UU. y el resto a Europa y Asia.

“El mercado asiático, especialmente China, es atractivo, pero también riesgoso por la rápida capacidad de replicar productos. Nada garantiza que en unos años puedan exportar arándanos a Perú a precios más bajos que los nuestros. Además, China viene fortaleciendo su propia producción de fruta, por lo que actualmente enviamos volúmenes limitados a Asia”, señaló.

Agrifruits apunta a Asia y prepara salto a productos congelados

Pese a ello, la compañía identifica oportunidades en otros mercados asiáticos, como Malasia, Taiwán y Singapur. “Este año abriremos una oficina comercial en China, siguiendo la misma estrategia de enfocarnos en mercados no tradicionales”, adelantó el ejecutivo.

En cuanto a la ampliación del portafolio de frutas u hortalizas peruanas, el ejecutivo descartó nuevas incorporaciones tras experiencias negativas con el jengibre; en su lugar, este año evalúan ingresar a la categoría de productos congelados de Perú y otros países del mundo.

“Estamos evaluando incursionar en arándanos, mango y palta congelados como un proyecto a mediano plazo. Estos productos tienen alta demanda en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, donde no siempre es fácil acceder a fruta fresca”, afirmó.

Además, como parte de su estrategia de integración vertical hacia atrás (upstream), Agrifruits buscará operar directamente con los canales de venta —mayoristas, retail y horeca—, eliminando intermediarios y asumiendo el rol de distribuidor.

“Iniciaremos nuestra primera campaña de importación hacia EE.UU. y Europa con cítricos desde Perú y otros orígenes, enfocados en canales no tradicionales. En los próximos años, planeamos contar con nuestro propio centro de distribución, que por ahora lo tercerizamos”, indicó.

Más datos sobre Agrifruits Holdings

Operación. Agrifruits Holdings inició operaciones en 2020 y actualmente cuenta con oficinas comerciales en Estados Unidos y España, con próxima apertura en China.

La empresa con sede EE.UU se abastece de uva peruana cultivada en Piura, Trujillo, Ica y Cañete. "Esperamos incrementar las ventas en 35% en la próxima campaña (...) iniciamos el proyecto con productos peruanos" , afirmó el ejecutivo.

La empresa con sede EE.UU se abastece de uva peruana cultivada en Piura, Trujillo, Ica y Cañete. , afirmó el ejecutivo. Marcas. La compañía gestiona marcas ya posicionadas en el mercado, con empaques orientados a los canales retail y mayorista.