Walmart registró otro trimestre sobresaliente impulsado por su estrategia de precios bajos y entregas rápidas, que atrajo tanto a consumidores de bajos ingresos como a hogares más acomodados durante la temporada navideña. Sin embargo, la compañía anticipó un panorama económico más incierto, marcado por un consumo moderado, un mercado laboral frágil y mayores niveles de morosidad.

El director financiero, John David Rainey, señaló que la empresa busca mantener flexibilidad ante la volatilidad económica. A pesar del buen desempeño reciente, Walmart perdió por primera vez en más de una década el liderazgo como mayor empresa de EE.UU. por ingresos, siendo superada por Amazon, que reportó ventas anuales de US$ 716,900 millones frente a los US$ 713,200 millones de Walmart.

LEA TAMBIÉN: Walmart marca hito histórico y se suma al club del billón de dólares

El trimestre también marcó un cambio en la dirección de la empresa, con John Furner asumiendo como nuevo CEO en reemplazo de Doug McMillon, quien lideró una etapa de transformación tecnológica y crecimiento sostenido desde 2014. En el mercado bursátil, las acciones de Walmart han subido más de 25% desde su último reporte y la compañía alcanzó una valoración superior al billón de dólares.

El desempeño de Walmart es visto como un indicador del consumo en EE.UU., en un contexto en el que la inflación acumulada en cinco años alcanza 25%. La empresa ha ganado participación entre hogares con ingresos superiores a US$ 100,000 dólares, mientras que los consumidores de menores ingresos continúan bajo presión, reflejando una economía dividida.

A shopper outside a Walmart store in Pittsburg, California. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg

Para enfrentar mayores costos por aranceles, la compañía ha ajustado su oferta, absorbido parte de los incrementos y diversificado proveedores. En el último trimestre, los precios de productos comparables subieron poco más de 1%, mientras que los bienes generales, mayormente importados, registraron alzas superiores a 3%.

Walmart reportó utilidades trimestrales de US$ 4,240 millones de dólares y ventas por US$ 190,700 millones, con un crecimiento de 5,6%. El comercio electrónico en EE.UU. avanzó 27% y representó el 23% de las ventas. No obstante, la empresa proyecta un crecimiento más moderado para el próximo periodo, por debajo de las expectativas de Wall Street.

Elaborado con información de AP