Si vives en Estados Unidos y compras en Amazon o Walmart, esta Navidad y Año Nuevo tus devoluciones no serán exactamente como antes. Tanto las fechas límite como el control sobre las cuentas “problemáticas” han cambiado, y conviene conocer las nuevas reglas para no perder dinero.

La temporada navideña en Estados Unidos suele dejar una montaña de regalos por devolver, y la comunidad hispana no es la excepción. En 2025, las dos compañías mencionadas han ajustado sus políticas para frenar abusos y reducir pérdidas millonarias, pero al mismo tiempo han ampliado plazos especiales para Navidad y Año Nuevo para quienes hacen compras legítimas.

¿POR QUÉ ESTÁN CAMBIANDO LAS DEVOLUCIONES?

Las devoluciones generan pérdidas cercanas a los US$890,000 millones al año, por lo que ya no son un detalle secundario para el comercio electrónico.

Amazon y Walmart buscan reducir ese impacto sin romper la relación con clientes frecuentes, incluidos millones de compradores hispanos que usan estas plataformas para enviar y recibir regalos dentro de EE. UU.

Durante el verano de 2025, ambas compañías endurecieron sus políticas para frenar abusos, como devoluciones constantes o productos usados que regresaban como “nuevos”. Con la llegada de noviembre y diciembre, el enfoque se ajusta: siguen las restricciones, pero se abren ventanas especiales para absorber el aumento de compras y devoluciones legítimas típico de las fiestas.

¿QUÉ CAMBIA PARA TI EN AMAZON?

Introduce una tarifa de procesamiento de devoluciones para vendedores con altos índices de retorno (desde junio de 2024), con ropa y zapatos excluidos.

Usa más el “reembolso sin retorno” cuando devolver el producto cuesta más que lo que vale, algo que muchos clientes hispanos verán en artículos baratos o pequeños.

Refuerza el monitoreo de cuentas con patrones de devoluciones excesivas, con advertencias y posibles restricciones o bloqueos.

Mantiene una ventana de devolución extendida para la mayoría de las compras de noviembre y diciembre, permitiendo devolver hasta el 31 de enero de 2026.

Los productos Apple tienen una fecha especial: solo pueden devolverse hasta el 15 de enero de 2026, por lo que quienes regalan iPhone o iPad a familiares deben revisar bien el ticket.

Amazon puede que sea considerado el comercio online más usado por los ciudadanos de Estados Unidos (Foto: AFP)

¿QUÉ CAMBIA PARA TI EN WALMART?

Mantiene su plazo estándar de 90 días para la mayoría de los artículos, algo atractivo para familias hispanas que compran en tiendas físicas y en línea.

Extiende las devoluciones hasta el 31 de enero de 2026 para compras realizadas entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, tanto en tienda como online.

Sin embargo, hay excepciones importantes:

Teléfonos inalámbricos con solo 14 días para devolver.

Ciertos electrónicos de consumo con 30 días, por lo que conviene revisar bien la etiqueta y el recibo antes de regalar consolas, televisores o laptops.

Walmart es uno de los comercios minoristas más usados por los estadounidenses (Foto: Walmart)

LO QUE NO CAMBIA ESTAS FIESTAS

Tanto Amazon como Walmart mantienen una regla clave: para obtener un reembolso completo, los productos deben estar en condiciones nuevas o sin usar.

Este sigue siendo el principal punto de conflicto después de Navidad, especialmente en ropa, zapatos, juguetes y electrónicos abiertos o con señales de uso.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, el mensaje de fondo es claro: las devoluciones siguen siendo posibles y en muchos casos tienen plazos ampliados, pero las plataformas vigilan más los abusos y los historiales de cada cuenta. Leer bien las condiciones antes de comprar, guardar recibos y respetar las fechas límite es la mejor forma de evitar sorpresas cuando toque devolver un regalo.

