Aunque el debate está en sus primeras etapas, se está produciendo un cambio sutil pero significativo a medida que las condiciones cambian. En 2003, cuando los votantes rechazaron la moneda común europea en un referéndum, el foco estaba en la capacidad de la corona de actuar como amortiguador para la mayor economía nórdica, pero ahora las preocupaciones geopolíticas han añadido una nueva dimensión.

Además de las amenazas de Rusia y China, la política exterior de “Estados Unidos primero” del presidente Donald Trump —incluidas las amenazas de adquirir Groenlandia a la vecina Dinamarca— subraya cómo las economías más pequeñas están expuestas en una era de rivalidades entre grandes potencias.

La moneda sueca ha sido más volátil frente al dólar estadounidense | La corona se ha negociado en una banda más estrecha con el euro

“Suecia es ahora miembro pleno de la OTAN y estamos reforzando nuestras defensas junto a nuestros socios de la UE”, dijo Cecilia Rönn , legisladora sueca del Partido Liberal, en una entrevista en el Parlamento en Estocolmo. “Pero todavía estamos con un pie fuera, en el sentido de que no formamos parte de la cooperación monetaria”.

El argumento a favor del euro es que una moneda compartida estrecharía los lazos políticos y daría a los suecos un asiento en la mesa cuando se trate de asuntos monetarios paneuropeos. Eso se suma a los argumentos comerciales tradicionales, como ampliar el comercio y facilitar la inversión directa.

Si el cambio se consolida, reforzaría la credibilidad del euro en un momento en que se cuestiona la hegemonía del dólar en el comercio mundial y como moneda de reserva.

Los primeros pasos tentativos los dio el establishment sueco a finales del mes pasado. En una sesión parlamentaria convocada por Rönn, la ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson , anunció su respaldo a una investigación sobre las ventajas y desventajas de adoptar el euro. Aunque eso abre el debate antes de las elecciones de septiembre, la evaluación solo comenzaría después de la votación.

Elisabeth Svantesson en la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros en Bruselas, el 20 de enero. Fotógrafo: Simon Wohlfahrt/Bloomberg

“El mundo está cambiando, y la UE está cambiando”, dijo Svantesson , miembro del Partido Moderado, durante el debate. “Por lo tanto, también debemos atrevernos a evaluar, investigar y analizar, en el mejor interés de Suecia, los hogares suecos y las empresas suecas”.

El giro se sustenta en un nuevo informe de Lars Calmfors. El economista sueco es considerado influyente en asuntos cambiarios porque encabezó la comisión gubernamental que examinó la adopción del euro antes del referéndum de 2003. En ese momento, fue cauteloso sobre los beneficios y el informe recomendó aplazar la decisión.

Ahora, Calmfors es más positivo. Las consideraciones geopolíticas son “muy distintas hoy que anteriormente” y esa dinámica aumenta el valor de formar parte del “núcleo” de la UE, dijo en una entrevista.

“Sería una contribución a una mayor cooperación en Europa, que parece que necesitamos”, afirmó. “Es Rusia, es China y, por supuesto, es EE.UU., que es mucho más impredecible”.

Calmfors también destaca los argumentos económicos, al señalar que los efectos positivos sobre el comercio y la inversión extranjera en los Estados de la zona del euro han sido mayores de lo que anticipó cuando examinó la cuestión hace más de dos décadas.

También señaló que el ciclo económico sueco se ha sincronizado más con la zona del euro, lo que hace menos crítica la necesidad de una política monetaria independiente. Además, los menores niveles de deuda en Suecia permiten al gobierno utilizar el estímulo fiscal con mayor contundencia para responder a debilidades económicas, si fuera necesario.

Los suecos se han vuelto más abiertos a la entrada al euro | La brecha entre los que están a favor y en contra se ha reducido significativamente

Los líderes empresariales ya respaldan la idea. Muchos se quejan de que la volatilidad de la moneda sueca amplifica la turbulencia de los mercados. El financista Christer Gardell , cuya firma con sede en Estocolmo Cevian Capital ha comprado y vendido participaciones en grandes empresas suecas como el fabricante de camiones Volvo AB, ha calificado en el pasado a la corona como una “pequeña y mediocre moneda” y sigue a favor del cambio.

“La corona, pequeña, ilíquida y volátil, es una desventaja para la industria sueca”, dijo Gardell en una respuesta escrita a preguntas de Bloomberg. “Eso se eliminaría si nos unimos al euro”.

Finlandia también está alentando a Suecia —así como a Dinamarca— a dar el paso. “Seamos realistas, solos somos actores pequeños, pero juntos tendríamos un peso mayor en el sistema del euro y en la UE en general”, dijo el jefe del banco central de Finlandia, Olli Rehn , en un discurso en octubre.

Para uno de los miembros originales de la zona monetaria, la seguridad siempre fue parte del cálculo de Finlandia. Con una frontera de 1,300 kilómetros con Rusia, la idea era que el euro reforzaba los lazos con países como Francia y Alemania y que valía la pena asumir los riesgos económicos.

Símbolos del euro en billetes de denominación mixta, dispuestos en Riga, Letonia, el lunes 7 de julio de 2025.

Para la economía sueca, la UE es clave. Más del 60% del comercio de bienes del país nórdico es con el bloque, frente a solo el 6.4% con Estados Unidos, según datos de Statistics Sweden.

Si bien pocos grandes exportadores han adoptado una postura clara, la entidad respaldada por el Estado Business Sweden, que promueve el comercio y la inversión, ve tanto ventajas como desventajas, según su economista jefe Lena Sellgren .

“Desde una perspectiva económica, tener su propia moneda y un banco central independiente ha funcionado muy bien para Suecia y para el sector exportador sueco durante mucho tiempo”, dijo. “Sin embargo, el orden global basado en reglas que conocíamos está bajo presión, por lo que, en una perspectiva de más largo plazo, debemos considerar nuestras mejores opciones”.

Aun así, los obstáculos para un cambio de moneda siguen siendo significativos. Casi una mayoría de los suecos continúa en contra de unirse al euro, frente a aproximadamente un tercio a favor. Aunque la brecha entre escépticos y partidarios se ha ampliado ligeramente en encuestas recientes, es significativamente menor que hace una década, cuando tres de cada cuatro suecos se oponían al euro.

LEA TAMBIÉN: UE eliminará la exención de derechos de aduana para paquetes de menos de 150 euros

El apoyo público es crucial. Dado que los suecos sentaron un precedente con un referéndum —siguiendo el ejemplo de Dinamarca, que celebró una votación similar en 2000— a los políticos les resultaría difícil justificar un enfoque distinto esta vez.

En el debate parlamentario, la ministra de Finanzas Svantesson apuntó en esa dirección, al afirmar que no se tomarán decisiones “por encima de la cabeza del pueblo sueco”.

Un segundo obstáculo es el respaldo político más amplio. Solo los Liberales de Rönn, que cuentan con cerca del 2% de apoyo, están firmemente a favor del euro. Los moderados de Svantesson y los partidos más pequeños de centro y Demócrata Cristiano se han limitado a respaldar la investigación, dejando abierta su posición final.

Los socialdemócratas, que lideran las encuestas y no forman parte de la coalición gobernante, aún no han adoptado una postura firme en el debate, mientras que los Verdes y la izquierda se oponen al euro. Los Demócratas de Suecia, de extrema derecha —actualmente en segundo lugar con alrededor del 20% de apoyo— fueron los que se opusieron más firmemente durante el debate de enero.

Si estos obstáculos pueden superarse, abandonar la corona tomaría al menos cuatro años —incluidos los dos años necesarios para demostrar un tipo de cambio estable frente al euro—, según una estimación de Calmfors .

Pero Rönn, de los Liberales, ve potencial para que el debate se acelere. Al trazar un paralelismo con la adhesión de Suecia a la OTAN en 2022, señaló que abandonar la neutralidad parecía inviable hasta que la invasión de Rusia a Ucrania provocó un cambio más rápido de lo que nadie pensaba posible. Unirse a la alianza militar también fue una causa que los liberales defendieron, a menudo en solitario.

“Estamos acostumbrados a impulsar temas mucho antes que los demás”, dijo Rönn. “Para mí, el euro no es una cuestión de ‘si’, sino de ‘cuándo’”.