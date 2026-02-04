La idea es que los socios no obstaculicen los esfuerzos del otro, por ejemplo cuando buscan suministro de los mismos proveedores. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
La idea es que los socios no obstaculicen los esfuerzos del otro, por ejemplo cuando buscan suministro de los mismos proveedores. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
y la anunciaron este miércoles el primer plan de acción entre ambos para cooperar en el suministro de materias primas críticas con el fin de hacer frente a la competencia de , que puede ofrecer precios mucho más bajos que otras potencias para estos minerales.

El acuerdo, en el que también participa Japón, fue negociado entre el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.

Greer declaró en un comunicado que este anuncio es “una señal importante de que las mayores economías de mercado del mundo están comprometidas con el desarrollo de un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos”.

Por su parte, el bloque comunitario detalló que este acuerdo incluye el compromiso entre y la UE a cerrar, en un plazo de 30 días, un memorando de entendimiento sobre materias primas con el objetivo de reforzar la seguridad de la cadena de suministro de minerales críticos.

Comercio de minerales. Foto: GEC
Comercio de minerales. Foto: GEC

explicó que, en el marco del plan de acción, desarrollarán junto a la Comisión Europea y a Japón, políticas y mecanismos comerciales coordinados, como precios mínimos ajustados en frontera.

La idea es que los socios no obstaculicen los esfuerzos del otro, por ejemplo cuando buscan suministro de los mismos proveedores, que cooperen en los proyectos que apoyan, en la gestión de la demanda y los precios y, en particular, en tecnologías de reciclado y sustitución de materias primas críticas.

Los llamados minerales críticos, como el aluminio, el litio o el zinc, son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que Washington considera clave para la economía y la seguridad nacional.

Este mismo martes, el albergó una cumbre ministerial sobre minerales críticos con representantes de 55 países, a la que acudió el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Durante la cumbre, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, propuso a sus socios crear un “bloque comercial” sobre minerales críticos para reducir el monopolio de China en esta materia.

