La Unión Europea e India formalizaron este martes un acuerdo comercial histórico tras dos décadas de negociaciones, que creará una zona de libre comercio de 2,000 millones de personas.

En un contexto geopolítico incierto, este pacto tiene por objeto proteger a ambas partes de la competencia china y de los efectos de la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos.

“Este acuerdo traerá muchas oportunidades”, se congratuló el primer ministro indio, Narendra Modi, incluso antes de reunirse con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Representa alrededor del 25% del PBI mundial y un tercio del comercio” internacional, añadió.

“Europa e India han hecho historia hoy”, añadió Von der Leyen en la red social X. “Hemos cerrado la madre de todos los acuerdos. Hemos creado una zona de libre comercio de 2,000 millones de personas que beneficiará a ambas partes”, prosiguió.

Los últimos obstáculos para la conclusión del texto, que prevé la reducción de los aranceles mutuos, se superaron el lunes durante las negociaciones finales.

(ARCHIVOS) En esta fotografía tomada el 23 de septiembre de 2025, empleados trabajan en una fábrica textil en Tiruppur, en el estado de Tamil Nadu, al sur de la India. India y la Unión Europea anunciaron el 27 de enero de 2026 el "acuerdo madre de todos los acuerdos", un enorme pacto comercial para crear un mercado de dos mil millones de personas, alcanzado tras dos décadas de negociaciones. (Foto de R. Satish BABU / AFP)

Según Bruselas, la reducción de los gravámenes indios sobre las importaciones europeas debería permitir a la UE ahorrar al año hasta 4,000 millones de euros (unos US$ 4,750 millones).

Los funcionarios de la UE afirmaron que el acuerdo es el más ambicioso que India ha firmado jamás y que las empresas europeas se beneficiarán de la denominada “ventaja del pionero”.

Los sectores clave en Europa de la agricultura, el automóvil y los servicios saldrán ganando, especialmente productos emblemáticos como el vino, el aceite de oliva o los alimentos procesados como la pasta, el pan o el chocolate.

Sin embargo, sectores agrícolas sensibles, como la carne de res, el arroz y el azúcar, cuya inclusión en un acuerdo alcanzado recientemente con el bloque suramericano Mercosur provocó la ira de los agricultores europeos, quedaron fuera del acuerdo.

El 17 de enero, la UE firmó ese pacto, que crea otra de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay tras más de 25 años de negociaciones. Sin embargo, el Parlamento Europeo lo remitió a la justicia del bloque, lo que suspendió su ratificación durante año y medio.

Automóviles, chocolate y pasta

En virtud del acuerdo, las tasas de India sobre los vehículos fabricados en Europa pasarán del 110% al 10%, las del vino del 150% al 20% y las de la pasta o el chocolate, actualmente del 50%, se suprimirán por completo, según las autoridades europeas.

Además, los aranceles aplicados por Nueva Delhi se reducirán a cero en el sector aeronáutico, clave para Francia, que tiene muchas de las sedes de Airbus, en lugar del 11% actual.

“La UE espera beneficiarse del nivel de acceso más alto jamás concedido a un socio comercial en el mercado indio, tradicionalmente protegido”, aseguró Von der Leyen a su llegada a territorio indio el domingo.

Alemania, cuyos autos se verán directamente beneficiados, saludó este martes el pacto como motor de “crecimiento y empleo”.

De su lado, India espera fortalecer las exportaciones de textiles, joyería, piedras preciosas y productos del cuero, detalló Modi.

La UE concederá también a Nueva Delhi una cuota de acero que podrá exportar a Europa sin aranceles de 1.6 millones de toneladas al año.

En 2024, ambas partes intercambiaron mercancías por valor de 120,000 millones de euros (unos US$ 142,000 millones, un aumento de casi el 90% en diez años) y servicios por 60,000 millones de euros (US$ 71,000 millones), según estadísticas de la UE.

Bruselas mira con apetito el inmenso mercado que representa el país más poblado del planeta, con sus 1,500 millones de habitantes y su fuerte crecimiento, del 8.2% interanual en el último trimestre.

Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), India debería arrebatar este año a Japón el título de cuarta economía mundial, por detrás de Estados Unidos, China y Alemania. Y podría subir al podio antes de 2030, según su gobierno.

Por su parte, Nueva Delhi considera a Europa como una fuente indispensable de tecnologías e inversiones que necesita urgentemente para acelerar su modernización y crear millones de empleos para su población.

La UE e India también tienen previsto firmar el martes un acuerdo sobre la circulación de trabajadores temporales, el intercambio de estudiantes, investigadores y determinados profesionales altamente cualificados, así como un pacto de seguridad y defensa.