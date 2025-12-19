La Comisión Europea quiere firmar el acuerdo comercial con el Mercosur el 12 de enero en Paraguay, indicaron fuentes diplomáticas el viernes a AFP, después del aplazamiento anunciado la víspera por la presión de Francia e Italia.

El Ejecutivo europeo esperaba firmar este tratado de libre comercio el sábado en Brasil, pero se vio obligado a postergarlo ante la falta de apoyo suficiente entre los países miembros.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró no obstante “confiada” en la posibilidad de cerrar el acuerdo en enero.

Una fuente de la Comisión y dos diplomáticos señalaron que la nueva fecha prevista es ahora el 12 de enero en Paraguay.

Los agricultores europeos se oponen al acuerdo y varios miles de ellos protestaron el jueves en Bruselas, coincidiendo con una cumbre de jefes de Estado y de gobierno.

La FNSEA, principal sindicato agrícola francés, llamó a mantener la movilización pese al aplazamiento.

Negociado desde hace más de 25 años, este acuerdo permitiría a la UE exportar más automóviles, maquinaria, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A cambio, facilitaría la entrada en Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos, algo que inquieta a los sectores afectados.

El aplazamiento hasta enero supone un revés para la Comisión Europea, Alemania y España, que presionaban para una firma inminente.

Pero la rúbrica del acuerdo UE‑Mercosur está ya asegurada, afirmó Berlín el viernes.

“La cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo”, declaró el portavoz adjunto del Ejecutivo europeo, Sebastian Hille, en una rueda de prensa.