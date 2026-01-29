Irán advirtió este jueves que “muchas” bases estadounidenses están al alcance de sus misiles y que responderá “de inmediato” si Washington concreta un ataque. La declaración se produce horas después de que la Unión Europea incluyera a los Guardianes de la Revolución en su lista de organizaciones terroristas.

El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió un acuerdo sobre el programa nuclear iraní y advirtió que el “tiempo se acaba” antes de un eventual ataque, que sería “peor” que el realizado en junio contra instalaciones nucleares. Washington desplegó fuerzas navales en el Golfo, incluido el portaaviones “Abraham Lincoln”.

El portavoz del ejército iraní, general Mohamad Akraminia, aseguró que la respuesta sería “contundente” e inmediata. Sostuvo además que los portaviones estadounidenses presentan vulnerabilidades y que varias bases de EE.UU. están dentro del alcance de los misiles iraníes.

Teherán también ha amenazado con bloquear el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el transporte global de petróleo y gas. En paralelo, los cancilleres de la UE designaron como organización terrorista a los Guardianes de la Revolución, a quienes acusan de liderar la represión de protestas que dejaron miles de muertos, según oenegés.

Pese al cruce de advertencias, la vía diplomática sigue abierta. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió diálogo para evitar una crisis con “consecuencias devastadoras”, mientras el vicepresidente iraní afirmó que su país está dispuesto a negociar, aunque con garantías.

El canciller iraní sostuvo contactos con países del Golfo y viajará a Turquía, que busca mediar entre Teherán y Washington. Rusia llamó a la moderación y señaló que el potencial de negociación no está agotado. En Teherán, la actividad cotidiana continuaba con normalidad.