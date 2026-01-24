El ejército estadounidense dará prioridad a la protección del territorio nacional y a la disuasión frente a China, mientras brindará un apoyo “más limitado” a sus aliados y colocará a América Latina en el primer nivel de su agenda, según la Estrategia de Defensa Nacional (NDS) de 2026 publicada por el Pentágono.

El documento marca un cambio significativo respecto a políticas anteriores, tanto por su énfasis en que los socios asuman mayores responsabilidades en su propia defensa como por el tono más moderado hacia adversarios tradicionales como China y Rusia.

“Mientras las fuerzas estadounidenses se concentran en la defensa del territorio nacional y el Indo-Pacífico, nuestros aliados y socios en otros lugares asumirán la responsabilidad principal de su propia defensa, con un apoyo crucial pero más limitado”, señala el texto.

A diferencia de la estrategia difundida durante el mandato de Joe Biden, que describía a China como el desafío más trascendental para Washington y calificaba a Rusia como una “amenaza aguda”, la nueva versión insta a mantener “relaciones respetuosas” con Pekín y no menciona a Taiwán, isla democrática aliada de Estados Unidos que China reclama como propia.

Asimismo, el documento considera que la amenaza de Rusia es “persistente pero manejable”, particularmente para los miembros orientales de la OTAN. Aunque ambas estrategias coinciden en que la defensa del territorio nacional es prioritaria, difieren de manera significativa en la descripción de los desafíos que enfrenta Estados Unidos.

La NDS del gobierno de Donald Trump también cuestiona a la administración anterior por descuidar la seguridad fronteriza, lo que, según el texto, derivó en una “inundación de inmigrantes ilegales” y en un tráfico generalizado de narcóticos. “La seguridad fronteriza es seguridad nacional”, subraya el documento, al indicar que el Pentágono priorizará los esfuerzos para sellar las fronteras, repeler formas de invasión y deportar a inmigrantes ilegales.

En contraste con la estrategia previa, que identificaba incluso el cambio climático como una “amenaza emergente”, la hoja de ruta de 2026 no menciona ese riesgo. Además, eleva a América Latina al primer plano de la agenda estadounidense y señala que el Pentágono “restaurará el dominio militar estadounidense en el hemisferio occidental” para proteger su territorio y el acceso a terrenos clave en la región.

Desde su regreso al cargo el año pasado, Trump ha empleado repetidamente a las fuerzas armadas en América Latina, incluyendo una incursión que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, así como ataques contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas que dejaron más de 100 muertos.