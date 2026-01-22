Hace apenas unos meses, la minera británica AngloAmerican y la canadiense Teck Resources anunciaron su fusión. El valor total de las fusiones entre mineras el año pasado alcanzó los US$ 94,000 millones, la mayor cifra en una década.

Las reacciones de los inversores a la noticia del acuerdo entre Rio y Glencore han sido dispares. El precio de las acciones de Glencore subió un 10% tras el anuncio del 8 de enero y ha seguido subiendo. Las de Rio cayeron un 3%, aunque desde entonces se han recuperado. Esa reacción refleja en parte las persistentes dudas sobre qué haría Rio con los activos de carbón de Glencore (Rio dejó de extraer carbón en 2018) o su negocio de comercialización.

Pero también pone de relieve la continua cautela de los inversores ante el despilfarro de las mineras. Muchos accionistas no han olvidado las amortizaciones de la industria de más de US$ 50,000 millones en 2015, cuando una desaceleración en China puso fin al último superciclo de las materias primas. Sin embargo, para las mineras con los activos adecuados, la buena racha parece destinada a continuar.

La última ola de fusiones mineras se produce en medio de una creciente carrera por asegurar el acceso a los minerales críticos necesarios para tecnologías que van desde vehículos eléctricos y baterías hasta los centros de datos que impulsan los modelos de inteligencia artificial.

El año pasado, China ejerció su control sobre las tierras raras para obligar a Estados Unidos a una tregua comercial, lo que impulsó a los responsables políticos occidentales a redoblar esfuerzos para romper su dominio. Sin embargo, es otro mineral crítico, el cobre, el que ha atraído el mayor interés de las mineras. Su precio ha aumentado casi un 50% durante el último año. Las acciones de las mineras que se centran principalmente en el metal rojo, como Antofagasta, Freeport-McMoRan y Southern Copper, han superado a las de gigantes diversificados como BHP y Rio.

El aumento del precio del cobre no muestra signos de desaceleración. S&P Global, un proveedor de información, estima que la demanda aumentará de 28 millones de toneladas el año pasado a 42 millones de toneladas en 2040. Al mismo tiempo, la oferta es limitada. Muchas minas de cobre existentes están envejeciendo, lo que dificulta (y encarece) la extracción del mineral.

El cobre ha atraído el mayor interés de las mineras. Foto: difusión.

En Sudamérica, fuente de la mayor parte del cobre mundial, cada 100 toneladas de mineral en bruto producían aproximadamente 1.3 toneladas de cobre hace dos décadas, un “grado de contenido” del 1.3%. Desde entonces, esta cifra ha disminuido al 0.7%. La construcción de una nueva mina puede tardar cerca de 20 años. Las huelgas de activistas, la actividad sísmica y los deslizamientos de tierra también han interrumpido la producción.

Analistas de Deutsche Bank, entidad crediticia alemana, estiman que el suministro de las minas, que disminuyó en 2025, se mantendrá prácticamente sin cambios este año. “El problema del suministro no es una solución fácil”, afirma Shaun Usmar , director de la filial de metales básicos de Vale, una minera brasileña.

Por ello, las mineras están recurriendo a adquisiciones para asegurar el cobre, cuya producción sigue estando muy fragmentada. Una fusión de Rio y Glencore extraería alrededor de 1.6 millones de toneladas del metal al año, más que cualquier otra empresa, pero aún así solo alrededor del 7% de la producción minera total.

En 2024, Anglo aceleró sus esfuerzos para deshacerse de diamantes, platino y otros activos como parte de su defensa contra un intento de adquisición hostil por parte de BHP. Su fusión con Teck, que vendió sus activos de carbón a Glencore en 2024, busca crear un productor líder mundial de cobre.

Si estos acuerdos resultan en un aumento en la producción total de cobre es otra cuestión. “El tamaño del pastel no cambia, solo la porción”, dice Tristan Pascall , director de First Quantum Minerals, otra minera de cobre, y agrega que aún se necesita nueva inversión. Al consolidarse, las empresas pueden obtener la capacidad financiera necesaria para expandir las minas existentes y desarrollar nuevas.

Sin embargo, existe el riesgo de que primero deban pasar años asimilando sus adquisiciones. Los retrasos en los permisos y otros trámites burocráticos también ralentizarán la nueva oferta. Incluso si los gobiernos simplifican las aprobaciones, como está sucediendo en Estados Unidos, persistirán los cuellos de botella en el procesamiento y refinación del cobre, un proceso sucio y de alto consumo energético, incluso menos popular que la minería. Los compradores del metal no deben esperar un alivio pronto del aumento de precios.