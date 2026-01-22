El aumento del precio del cobre no muestra signos de desaceleración.
Las fusiones mineras vuelven a estar de moda. Rio Tinto, la cuarta empresa más valiosa del sector, ha confirmado que está en conversaciones para adquirir Glencore, un competidor suizo, y así crear la mayor minera del mundo, con un valor aproximado de US$ 220,000 millones según las valoraciones actuales.

