Desde hace 18 años, Cerro Corona (Cajamarca) contribuye a la producción aurífera del país. Se trata de una mina a tajo abierto dedicada a la obtención de concentrado de cobre con contenido de oro como producto final. La operación se inicia con la perforación y voladura del mineral, seguido del acarreo en camiones, el chancado y el transporte mediante fajas hacia la planta de procesamiento. En esa instalación, se obtiene el concentrado, que posteriormente es trasladado por vía terrestre hasta el puerto de Salaverry (Trujillo) para su embarque. Ahora, Gold Fields tiene en la mira una serie de ajustes para optimizar su operación. ¿Qué tiene previsto ejecutar?
