En detalle, la minera sudafricana presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Segundo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) de la IX Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA) de su mina a tajo abierto Cerro Corona, con el propósito de introducir cuatro cambios en la operación.

Las modificaciones planteadas comprenden la optimización del depósito de relaves de Cerro Corona, la implementación de un sistema de floculación en el tajo Cerro Corona (In-Pit Tailings) y la modificación del diseño del canal de coronación 3800.

Dichos ajustes requerirán, según el ITS, una inversión cercana a US$ 1.6 millones.

Gold Fields presentó ante el Senace el Segundo ITS de la IX Modificación del MEIA con el objetivo de ejecutar modificaciones en componentes clave de la operación. Foto: Andina.

Los tres cambios a ejecutar en Cerro Corona

En el depósito de relaves de Cerro Corona, Gold Fields propone reducir el borde libre de 2 metros a 1 metro, manteniendo las mismas condiciones de diseño, operación y seguridad ya aprobadas. Según la empresa, este ajuste permitirá ordenar mejor la disposición de los relaves y facilitar el cierre progresivo y final del depósito, conforme con su plan de cierre de mina.

Con estas mejoras, la compañía busca mantener la operación de Cerro Corona dentro de los límites ambientales autorizados, sin ampliar el área del proyecto ni construir nuevas infraestructuras.

De manera paralela, el ITS plantea instalar un sistema de floculación en el tajo Cerro Corona, con el objetivo de mejorar la calidad del agua durante las primeras etapas de depósito de relaves. En esta fase inicial, el agua puede presentar alta turbidez, lo que dificulta su reutilización en la planta.

El sistema de floculación permitirá que las partículas finas se junten y se asienten más rápido, haciendo que el agua quede más clara y pueda ser devuelta a la planta concentradora de forma continua. El floculante se aplicará directamente en la zona de descarga de los relaves, lo que hará más eficiente el proceso, indica el ITS.

El ITS propone, finalmente, modificar un tramo del canal de coronación 3800, una infraestructura de drenaje diseñada para desviar el agua de lluvia y proteger las áreas operativas de la mina, con el objetivo de reducir su contacto con el suelo orgánico y facilitar su retiro en el futuro.

La propuesta contempla ajustes en el tamaño de la tubería, cambios en la longitud del canal de concreto y la reubicación del eje del canal dentro del tramo intervenido, a fin de mejorar su manejo y operación.

Las actividades de construcción tanto del sistema de floculación como de la modificación de un tramo del canal de coronación se ejecutarían a lo largo de 2026. En tanto, la operación de los tres cambios propuestos se extenderá hasta el año 2030.