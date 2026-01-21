Nexa Resources informó sobre la suspensión de la producción minera en el open pit (mina de tajo abierto) San Gerardo (Pasco) en la Unidad Minera Atacocha; según reportó en un Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

“Informamos al mercado que el acceso al Tajo San Gerardo se encuentra interrumpido debido a actividades de protesta de la comunidad de Joraoniyoc, las mismas que carecen de sustento legal”, remarcó.

La firma sostuvo que, si bien a la fecha no se ha producido ningún impacto en la producción minera, no resulta posible realizar actividades en el Tajo hasta que cesen las actividades de protesta y se garantice la seguridad del personal y de las operaciones.

“La compañía continuará manteniendo un diálogo activo con la comunidad local y las autoridades para lograr una resolución pacífica a la situación antes descrita, lo cual será informado oportunamente al mercado”, añadió.

Yacimiento de oro y plata

El Tajo San Gerardo se encuentra ubicado en el distrito Yarusyacàn, provincia y departamento de Pasco. Se trata de una operación de tajo abierto que extrae y vende plomo, zinc, plata y oro.

Anteriormente, este yacimiento había tenido interrupciones de labores por bloqueos de las comunidades.