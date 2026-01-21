Nexa Resources informó sobre la suspensión de la producción minera en San Gerardo (Pasco) en la Unidad Minera Atacocha.
en el open pit (mina de tajo abierto) San Gerardo (Pasco) en la Unidad Minera Atacocha; según reportó en.

“Informamos al mercado que el acceso al Tajo San Gerardo se encuentra interrumpido debido a actividades de protesta de la comunidad de Joraoniyoc, las mismas que carecen de sustento legal”, remarcó.

La firma sostuvo que, si bien a la fecha no se ha producido ningún impacto en la producción minera, no resulta posible realizar actividades en el Tajo hasta que cesen las actividades de protesta y se garantice la seguridad del personal y de las operaciones.

“La compañía continuará manteniendo un diálogo activo con la comunidad local y las autoridades para lograr una resolución pacífica a la situación antes descrita, lo cual será informado oportunamente al mercado”, añadió.

Yacimiento de oro y plata

El Tajo San Gerardo se encuentra ubicado en el distrito Yarusyacàn, provincia y departamento de Pasco. Se trata de una operación de tajo abierto que extrae y vende plomo, zinc, plata y oro.

Anteriormente,

