Los futuros a tres meses retrocedieron hacia US$ 12,900 por tonelada en Londres, tercera baja en cuatro días. En China, la demanda de los fabricantes se desplomó tras el fuerte aumento de los precios, y la prima Yangshan sobre las importaciones —uno de los indicadores del consumo— se redujo a la mitad en el último mes, hasta su nivel más bajo desde mediados de 2024.

“La demanda se ha mantenido débil y el reciente salto de precios prácticamente sofocó el poco apetito que quedaba”, dijo Fan Rui , analista de Guoyuan Futures Co. Los precios elevados estaban eliminando los ya estrechos márgenes de los fabricantes, agregó.

El cobre se disparó más de 40% el año pasado y extendió las ganancias en 2026, ya que la transición energética ha fortalecido las perspectivas de demanda. Al mismo tiempo, una serie de problemas de suministro en grandes minas y las preocupaciones de que EE.UU. pudiera imponer aranceles a las importaciones también ajustaron el mercado en Londres.

Aun así, los precios cedieron desde el récord alcanzado la semana pasada tras una ofensiva regulatoria en China contra el trading de alta frecuencia. Además, la decisión de la administración Trump de postergar la imposición de amplios aranceles a las importaciones de minerales críticos también redujo las expectativas de que se introdujera un gravamen al cobre.

El cobre bajó 0.4% hasta US$ 12,919 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres a las 11:22 de Shanghái. Los precios habían tocado un máximo de US$ 13,407 la semana pasada. El aluminio cayó 0.7% hasta US$ 3,136 por tonelada, y el níquel retrocedió 1.3% hasta US$ 17,895 por tonelada.