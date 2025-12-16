Las exportaciones de la minería tradicional peruana correspondientes al período enero-octubre de 2025 alcanzaron US$ 46,306 millones en valor FOB (Free On Board, modalidad que refiere al valor del producto puesto a bordo en el puerto de embarque) y 26,792,410 toneladas métricas en peso neto. La estructura exportadora continúa fuertemente concentrada en las tres principales operaciones cupríferas del país, que en conjunto sumaron US$ 10,878 millones, es decir, más del 23% del valor total exportado por el sector en los primeros diez meses del año. A continuación, el detalle de estas compañías, según información proporcionada por el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade.

La primera posición la ocupó Compañía Minera Antamina S.A., con US$ 3,915 millones, equivalentes al 8,46% del total. Su volumen exportado ascendió a 1.894.772 toneladas, lo que representa 7.07% del peso nacional. La operación reafirma su condición como el mayor aportante individual tanto en valor como en volumen dentro del segmento de concentrados metálicos.

En segundo lugar se ubicó Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú, que registró envíos por US$ 3,485 millones, correspondientes al 7.53% del total. Su volumen físico llegó a 638,143 toneladas, equivalentes al 2.38%, lo que refleja una estructura de exportación con un mayor valor por tonelada respecto de otras operaciones del sector.

El tercer puesto correspondió a Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., con exportaciones por US$ 3,478 millones, que representan el 7.51% del total nacional. En términos de peso, la compañía despachó 1,524,006 toneladas, aportando 5.69% del volumen de la minería tradicional.

Las otras gigantes

Minera Las Bambas S.A. se ubicó en el cuarto puesto con US$ 3,234 millones (6.99%) y 1,317,044 TM (4,92%). Trafigura Perú S.A.C. reportó US$ 3,124 millones (6.75%) y 1,139,767 TM (4.25%), mientras que Anglo American Quellaveco S.A. sumó US$ 2,490 millones (5,38%) y 1.013.229 TM (3,78%).

Otros actores relevantes fueron Glencore Perú S.A.C. (US$ 1,712 millones; 3.7%), Minera Yanacocha S.R.L. (US$ 1,449 millones; 3.13%), Minera Chinalco Perú S.A. (US$ 1,380 millones; 2.98% y 643,976 TM; 2.4%) y Compañía Minera Antapaccay S.A., que cerró el top diez con US$ 1,035 millones (2.24%) y 361,580 TM (1.35%).

En segmentos de menor participación, Hudbay Perú S.A.C. alcanzó US$ 976.6 millones (2.11%); Minsur S.A., US$ 975.6 millones (2.11%); y Shougang Hierro Perú S.A.A., US$ 940.3 millones (2.03%), aunque destacó por registrar 12,556,593 TM, equivalentes al 46.87% del total nacional, convirtiéndose en la empresa con mayor volumen físico exportado.

Principales productos mineros

En lo que va del año, la oferta exportadora del sector continúa dominada por el cobre en sus diferentes formas, tanto por valor como por volumen, mientras que el oro mantiene una participación significativa en valor. El zinc, molibdeno, plomo, plata y hierro complementan el portafolio y aportan dinamismo, aunque con variaciones diferenciadas por partida.

En detalle, Minerales de cobre y sus concentrados se consolidó como el principal producto exportado, con un valor FOB de US$ 20,282 millones, equivalente al 43.8% del total del sector. Registró un crecimiento de 22.32% frente a 2024, junto con un volumen físico de 8,412,521 toneladas, que representa el 31.4% del peso neto total exportado.

En segundo lugar se ubicó el oro en las demás formas en bruto, que sumó US$ 14,157 millones, equivalente al 30.57% del total y un aumento de 35% respecto de 2024. Su volumen físico se mantuvo prácticamente estable, pasando de 365 a 357 toneladas.

Los demás minerales de zinc y sus concentrados ocuparon el tercer puesto, con US$ 1,767 millones y un avance de 24.29% anual, acompañados de un volumen de 1,683,469 toneladas, equivalente al 6.28% del total. En cuarto lugar, los cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado registraron US$ 1,678 millones, aunque mostraron una caída de 19.92% respecto de 2024, junto con 171,052 toneladas, que representan el 0.64% del peso exportado.

La quinta partida más relevante fue la de minerales de oro y sus concentrados, con US$ 1,631 millones y un crecimiento de 34.97%, mientras que su volumen físico alcanzó 299,268 toneladas, equivalente al 1.05% del total. Le siguieron los minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar con US$ 1,467 millones, un alza de 9.69%, y un volumen de 66,330 toneladas.

Los 10 principales destinos

El desempeño comercial del período evidencia que el mercado asiático continúa siendo el eje estructural de la demanda minera peruana, mientras que Europa registra un repunte significativo en varios países, impulsado por compras de cobre, oro y zinc. Así, China se consolidó como el principal destino, con US$ 23,029 millones, lo que representa el 49.73% del total exportado por el sector. India ocupó el segundo lugar con US$ 4,726 millones, equivalente al 10.21% del total y un incremento notable de 36.74% interanual. Le siguió Canadá, que absorbió US$ 3.442 millones (7,43%), registrando un crecimiento de 29,3% frente a 2024.

En cuarto lugar se ubicaron los Emiratos Árabes Unidos con US$ 2,301 millones (4.97%), que marcaron una expansión de 31.75%, reforzando la demanda de oro y metales preciosos en la región. Suiza se mantuvo como un comprador clave, aunque con una ligera caída de 2.64%, alcanzando US$ 2,009 millones (4.34%).

Estados Unidos se posicionó en el sexto puesto con US$ 1,856 millones (4.01%), seguido de Japón con US$ 1,593 millones (3.44%). Australia absorbió US$ 1,501 millones (3.24%), mientras que España registró US$ 1,040 millones (2.25%). Corea del Sur completó el top diez con US$ 960.5 millones (2.07%), aunque con una contracción de –7,4% respecto de 2024.