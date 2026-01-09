El carbón se almacena antes de embarcarlo para su exportación en Australia. Fotógrafo: Ian Waldie/Bloomberg
El carbón se almacena antes de embarcarlo para su exportación en Australia. Fotógrafo: Ian Waldie/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Rio Tinto Group está abierta a conservar el enorme negocio de carbón de Glencore Plc si las conversaciones de fusión entre ambas compañías resultan exitosas, según personas familiarizadas con el asunto.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.