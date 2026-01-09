La decisión representaría un cambio significativo para Rio, que acordó vender sus últimas minas de carbón en 2018. Glencore es uno de los mayores productores de carbón del mundo después de redoblar su apuesta por el combustible más contaminante, incluso cuando rivales como Rio se retiraron bajo la presión de los inversionistas.

Rio Tinto y Glencore dijeron a última hora del jueves que están en conversaciones sobre una posible combinación de parte o la totalidad de sus negocios. Las negociaciones son las más recientes dentro de una ola de operaciones que recorre la industria minera, impulsada en gran medida por el intento de los mayores productores de expandirse en cobre.

Glencore cuenta con grandes y atractivos activos de cobre, pero su negocio de carbón ha sido visto durante mucho tiempo como un posible obstáculo para compradores potenciales.

La estructura y el alcance de cualquier acuerdo aún están en discusión, pero uno de los escenarios clave que se están considerando es la adquisición de la totalidad de Glencore, incluido el negocio de carbón, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al tratarse de información privada.

No se han tomado decisiones finales, y Rio también podría optar por desprenderse del carbón en una etapa posterior si el acuerdo prospera.

Representantes de Rio Tinto y Glencore declinaron hacer comentarios.

La disposición de Rio a regresar al carbón refleja una reversión más amplia en el clima empresarial y político, en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una reacción contra las políticas verdes.

Rio y Glencore mantuvieron previamente conversaciones sobre una combinación en 2024, pero estas fracasaron después de que no lograran ponerse de acuerdo en varios puntos, incluida la valoración.

Desde entonces, el cobre ha repuntado hasta un máximo histórico y Glencore ha buscado posicionarse como una empresa con un enorme potencial de crecimiento en cobre. Rio obtiene la mayor parte de sus ganancias del mineral de hierro.

El negocio de carbón de Glencore suele ser su mayor impulsor de ganancias, aunque la unidad tuvo un desempeño inferior durante el último año a medida que los precios del carbón se desplomaron.

En 2023, Glencore anunció planes para escindir las operaciones de carbón en una empresa separada tras adquirir un conjunto de minas de carbón metalúrgico para acero de la canadiense Teck Resources. Sin embargo, abandonó la propuesta un año después tras recibir resistencia de sus principales accionistas.