Jorge Riesco , presidente de Sonami, dijo el martes que está de acuerdo con los recientes comentarios del equipo del presidente electo, José Antonio Kast, de que la producción minera podría aumentar entre un 10% y un 20% durante el próximo año o dos. Las proyecciones de Kast se realizaron tras consultas con Sonami, afirmó Riesco .

La eliminación de las restricciones a la inversión como parte de una agenda que promueva el crecimiento podría liberar miles de millones de dólares en expansiones mineras que, en conjunto, tendrían un impacto considerable en la producción, declaró Riesco a la prensa en Santiago el martes.

En Chile, la industria dominante del cobre lucha por crecer | Producción limitada por disminución de la calidad del mineral y burocracia.

Se prevé que la producción anual, que se redujo a 5.4 millones de toneladas métricas el año pasado, alcance entre 5.5 millones y 5.7 millones este año, según Sonami. Los altos precios también podrían reducir la oferta, señaló la asociación.

Un mercado global más ajustado acogería con satisfacción la reducción de la producción chilena a 6 millones de toneladas anuales, ya que los precios del cobre se han disparado a un récord de más de US$ 6 la libra.

Los analistas han advertido sobre una inminente restricción de la oferta, ya que los productores tienen dificultades para expandir la producción, justo cuando aumenta la demanda debido a la inteligencia artificial y el mayor gasto en defensa.

Una mina de cobre en Machali, Chile. Foto: Cristobal Olivares/Bloomberg

La experiencia de Chile refleja los desafíos que enfrenta la industria minera mundial. El desarrollo de yacimientos gigantes como Escondida consolidó la posición del país como el principal productor mundial.

Sin embargo, la producción actual se encuentra en línea con los niveles de hace dos décadas, a medida que las leyes del mineral disminuyen y los proyectos se vuelven más complejos y costosos.

Aun así, Sonami pronostica que los precios del cobre promediarán alrededor de US$ 4.50 por libra este año, muy por debajo de los niveles actuales, a medida que se suavizan algunas de las perturbaciones que impulsaron el repunte. Se proyecta que la inversión minera en Chile totalice US$ 26,800 millones entre 2025 y 2029, aun cuando se espera que el gasto este año disminuya aproximadamente un 20%.