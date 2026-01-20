China informó que su producto interno bruto avanzó 5% durante 2025, cumpliendo la meta oficial fijada por las autoridades, tras un crecimiento similar en 2024. Sin embargo, analistas advirtieron que el resultado estuvo sostenido principalmente por las exportaciones y ocultó fragilidades internas de la segunda mayor economía del mundo.

En el cuarto trimestre, el crecimiento se ubicó en 4.5%, en línea con las expectativas del mercado, aunque con una desaceleración más marcada hacia el cierre del año.

“El impacto de los cambios en el entorno externo se ha profundizado”, reconoció Kang Yi, director de la Oficina Nacional de Estadística (ONE). “La contradicción interna de una oferta fuerte y una demanda débil es evidente, y aún persisten muchos problemas”, añadió.

Las ventas minoristas crecieron solo 0.9% en diciembre, el nivel más bajo desde la pandemia de covid-19. (Foto referencial de ISAAC LAWRENCE / AFP)

CONSUMO INTERNO SIGUE DÉBIL

El comercio minorista, principal indicador del gasto de los hogares, creció apenas 0.9% en diciembre, el nivel más bajo desde la pandemia en 2022. En todo 2025, las ventas al por menor desaceleraron a 3.7%, frente al 4% registrado en 2024.

Para estimular la demanda, el gobierno chino relajó su política fiscal y subsidió la compra de productos para el hogar. Estas medidas continuarán durante 2026.

“La implementación gradual de políticas para eliminar restricciones irrazonables en el sector del consumo respaldará el crecimiento”, señaló Kang.

Sin embargo, analistas advierten que el impacto de los incentivos podría estar perdiendo fuerza. “Las cifras generales posiblemente exageren la fortaleza de la economía”, sostuvo Zichun Huang, analista de Capital Economics.

EXPORTACIONES AMORTIGUAN LA DESACELERACIÓN

La producción industrial creció 5.2% en diciembre, frente al 5.8% del mismo mes de 2024, aunque mostró una ligera recuperación frente a noviembre.

“La actividad de diciembre sugiere que el crecimiento productivo ganó algo de impulso al final del año, pero se debió en gran parte a la resiliencia de las exportaciones”, explicó Huang, quien anticipó que el crecimiento de 2026 será “ligeramente inferior” al de 2025.

El entorno externo sigue siendo un factor clave. Tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca y la reactivación de la guerra comercial, China y Estados Unidos alcanzaron una tregua provisional a fines de octubre.

Las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron 20% en 2025. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)

Aun así, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron 20% en 2025, aunque la menor demanda fue compensada parcialmente por otros mercados.

Con un consumo interno frágil y una recuperación inmobiliaria incompleta, el principal desafío de China para 2026 será consolidar fuentes de crecimiento más equilibradas en un escenario global todavía incierto.