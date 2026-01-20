El crecimiento económico de China se sostuvo principalmente por las exportaciones.
El crecimiento económico de China se sostuvo principalmente por las exportaciones.
Únete a nuestro canal
Agencia AFP
Agencia AFP

La economía de China creció 5% en 2025, uno de los niveles de expansión más bajos de las últimas décadas, en un contexto marcado por la debilidad del consumo interno, la crisis de deuda inmobiliaria y un entorno externo más complejo, según datos oficiales difundidos este lunes 19 de enero.

TE PUEDE INTERESAR

Minera Raura, el “ancla” de china NFC para crecer en Sudamérica: ¿qué escenarios avecinan?
“¿Estás muerto?“: La app china que alarma si vives solo y no respondes en 48 horas arrasa en ventas
Arándanos rompen récord de exportaciones, y envíos a China se disparan en más del 150%
Trump le dice a China y a Rusia que compren “todo el petróleo venezolano que necesiten”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.