Previo a que calentara la disputa comercial entre las dos principales potencias del mundo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) elevó su estimación de crecimiento del PBI nacional de 3.1% a 4%.

Ahora, en su nuevo Marco Macroeconómico Multianual (MMM), la nueva cifra oficial es 3.5%, aunque el mismo MEF insiste, a pesar de la rebaja, que Perú podría alcanzar el 4%.

Para su mala suerte, especialistas consultados creen que es irreversible el impacto de los aranceles colocados por EEUU. al Perú, lo que empujaría a la baja su crecimiento.

¿Si China crece menos, Perú también?

No hay duda alguna que China es el principal target de la nueva política comercial de EEUU. Con aranceles impuestos a la fecha al 145%, Donald Trump ha dicho camino que la nación asiática deberá ofrecer algo “sustancial” para conseguir una rebaja.

Esta situación ha generado que ya varias entidades decidan recortar sus estimados de crecimiento para el gigante asiático. Uno de los primeros fue Goldman Sachs, anticipan un avance de 4%, una rebaja de medio punto porcentual.

Un recorte de la misma proporción hizo Citi, que ahora espera un crecimiento de 4.2% para China, cuando antes preveía un avance del 4.7%.

Y hace poco se sumó el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta entidad señaló que China crecerá 4% también este año, lo que representa un recorte de 0.6 puntos porcentuales respecto a su proyección previa.

Todos, sin excepción, apuntaron que la razón principal serán las consecuencias de los altos aranceles que EEUU. le ha impuesto al país asiático, cuyo gobierno mantiene aún su expectativa de crecer 5% en 2025.

El gobierno chino, del presidente Xi Jinping, mantiene su expectativa de crecer 5% este año, pero varias entidades financieras apuestan por menos. (Foto: EFE).

¿Cómo afectaría esta posible desaceleración China al crecimiento del PBI peruano? Desde el Instituto Peruano de Economía (IPE) creen que podría hacer retroceder al producto interno nacional.

“El FMI redujo las perspectivas de China, pero fue más severo incluso con EEUU. (de 2.7% a 1.8% en 2025). Son nuestros principales socios comerciales. Un estudio del Banco Mundial dice que una reducción del crecimiento de un punto entre las economías más avanzadas reducía las perspectivas para Perú en 0.7 puntos porcentuales”, explicó Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del IPE, a Gestión.

Valencia calculó que, tomando en cuenta los nuevos estimados de las entidades citadas, sobre todo el FMI, el “mundo” (o las economías más avanzadas) crecerán 0.5 menos. “Con una regla de tres simple, eso significaría que el crecimiento de Perú podría reducirse 0.3 o 0.4″, estimó.

Y hay otros estudios que respaldan lo señalado por el IPE. “El Consejo Fiscal (CF) indica que el 40% de la variación entre la proyección del PBI peruano y lo que realmente crece es producto de lo que pasa en China. El FMI, hace unos años, estimó también que por cada punto que cae China, Perú crece 0.4 puntos porcentuales menos”, dijo Franco Saito, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), a Gestión.

MEF debería “olvidarse” de que Perú crezca 4%

Con todo ello estimado y calculado, Luis Miguel Castilla, ex titular del MEF y director ejecutivo de Videnza Instituto, cree que que el ministerio no debe seguir “esperanzado” en que Perú crezca 4% este año.

“Esa mejora fue antes de que estallara la guerra comercial. No se esperaba el nivel de inestabilidad que ahora vemos. Según el propio MEF, 60% de la variabilidad de crecimiento del PBI es imputable a razones externas. El mundo no ayudará, queda la apuesta interna, pero no creo que alcance para crecer 4%”, comentó a Gestión.

Como Castilla, el resto de analistas citados compartieron esta apreciación, recordando que, cuando el ministro José Salardi propuso que Perú crezca a ese nivel, ya su análisis era considerado “muy optimista”.

Ahora que en su MMM el MEF prevé una “proyección conservadora” de 3.5% para este año, el director ejecutivo de Videnza Instituto recordó que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) espera un crecimiento de 3.2% este año, según su último Reporte de Inflación de marzo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de 90 días a los llamados "aranceles recíprocos". (Foto de EFE/EPA/WILL OLIVER).

“Fue un alza de solo 0.1 puntos porcentuales. Yo creo que el MEF debería sincerar su apuesta de crecimiento más o menos en línea con lo que dijo el BCRP”, agregó.

Valencia recalcó que, aunque el ministro quiera ser optimista, lo que vale es finalmente lo indicado en el MMM. “Más allá de lo que diga Salardi, se supone que ese es el instrumento con las proyecciones oficiales del MEF”, puntualizó.

¿“Daño” de los aranceles aplicados al Perú es irreversible?

Tal como dijo Castilla, el MEF señala que el 60% de los cambios en el crecimiento de Perú se debe a factores externos. ¿Ese otro 40% “interno” podría evitar una caída del PBI nacional?

Para Saito, si bien medidas como las que forman parte del llamado “shock desregulatorio” de Salardi era necesarias, no tendrán impacto este ni el próximo año.

“Es un gran colchón, pero hay muchas medidas de largo plazo, algunas más estructurales que otras. Incluso algunas deben pasar por el Congreso”, remarcó.

A mediados de abril, Donald Trump anunció la suspensión por 90 días de los “aranceles recíprocos”. Lo que abre una ventaja de oportunidad para que Perú negocie directamente la eliminación de su tasa impuesta del 10%.

Exportaciones peruanas apuntan a nuevo récord de US$ 77 mil millones en 2025

Previo a ello, Gestión pudo conocer que el Gobierno peruano había sido informado oficialmente por su par estadounidense que eran 11 las observaciones que “justificaban” ese porcentaje arancelario.

Resolver ese checklist claramente sería importante, consideró Castilla, pero no cree que ese margen de mejora evite que los aranceles ya impuestos impacten en el PBI nacional.

“Estamos pasando a vivir en un mundo donde el comercio internacional se encarecerá y eso, para economías abiertas como la nuestra, tiene un peso importante. No veo que, más allá de los aranceles, eso sea una realidad transitoria, por más que haya voluntad del gobierno”, lamentó.

Para Valencia, la clave es que Perú no “prometa demasiado”, ya que no todas esas 11 observaciones serán de fácil resolución.

“Una forma de negociar es dar señales que se harán ajustes y que las preocupaciones se toman en serio. El objetivo es volver al TLC que nos rige hasta ahora”, recalcó.