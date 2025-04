Dos especialistas —uno del sector público y otro del privado— compartieron lo que ocurriría en el caso de formalizar la decisión. Las opiniones se desplegaron durante el conversatorio económico Guerra comercial global y su impacto en el Perú: retos y oportunidades, a cargo de la Facultad de Economía de la Universidad de Piura (Udep).

El impacto monetario de los aranceles en Perú

A modo de ejercicio, Pedro Herrera, director general de Asuntos de Economía Internacional, Competitividad y Productividad del MEF, simuló el impacto monetario que se evidenciaría en el Perú de aprobarse el 10% de aranceles.

Según sus cálculos, el costo anual sería de US$ 705 millones , con un valor exportado estimado de US$ 7,045 millones.

En el supuesto escenario, el sector productivo más afectado sería, en primer lugar, el Agropecuario. Continúan las Artesanías, Maderas y papeles, Metal-mecánico y Minería no metálica.

“Los más afectados de darse los aranceles serían las uvas y los arándanos. La agroexportación en general”, sostuvo el representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

Ante ello, recordó, con el foco en todos los sectores, que, “de cada 10 empresas exportadoras a Estados Unidos, 6 son mipymes”.

En esa línea, resaltó la urgencia de promover acuerdos comerciales con nuevos mercados y reforzar los ya existentes. Enumeró a India, Indonesia, Costa Rica y Hong Kong.

Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú, coincidió con esta idea. Además, ambos destacaron que la retaliación —la acción de castigo o venganza a causa de una falta— es una medida perjudicial.

A propósito de este panorama, hubo una mirada hacia el pasado: las represalias comerciales aplicadas entre 2018 y 2019 por socios comerciales de Estados Unidos generaron pérdidas en la exportación de bienes agrícolas para China, México, Canadá, la Unión Europea, Turquía y la India de US$ 25,7 mil millones, US$ 500 millones, US$ 100 millones, US$ 600 millones, US$ 100 millones y US$ 100 millones, respectivamente.

Por el contrario, los países que no tomaron represalias comerciales durante el primer gobierno de Trump —como Sudáfrica, Argentina y Brasil— se adaptaron al aumento de la demanda de los países que reorientaron sus relaciones comerciales.

En suma, “retaliar genera caos”, concluyó Herrera.

El impacto que no se calcula de manera directa

Herrera y Dupuy también identificaron los factores que no se visualizan en términos numéricos, pero que se distinguen como posibles daños ante la dinámica de exportación.

“En un escenario de convulsión es poco probable que puedan tomarse decisiones de mediano o largo plazo. Hablamos de decisiones de inversión importantes que generan empleo formal” , explicó el vocero del MEF.

Calificó este riesgo como un “costo indirecto que es invisible”.

Aludió, asimismo, al papel del shock desregulatorio —un paquete de 400 medidas— que el Ministerio de Economía y Finanzas está efectuando con el objetivo de agilizar trámites, reducir costos administrativos y mejorar la productividad y competitividad del país.

“Mientras se reduzcan los costos de transacción y las barreras burocráticas se generará bienestar”, finiquitó.