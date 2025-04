No obstante, en las especificaciones sobre la promoción de la inversión pública y privada en los destinos, se plantea la posibilidad de fomentar Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT).

La finalidad es “facilitar la concentración de esfuerzos y recursos en áreas con alto potencial turístico”, se puede leer en el documento. ¿Sería un precepto eficaz?

Por lo pronto, Desilú León, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), destacó la relevancia de esta reforma. “La nueva ley apunta a fortalecer el turismo sostenible, la economía circular, la seguridad en actividades como el turismo de aventura”, dijo.

Funcionalidad de las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT)

La nueva Ley General de Turismo alienta la implementación y desarrollo de Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT) con incentivos fiscales. Se argumenta que este es un camino para la formalización de las empresas y la generación de empleo.

“Un elemento clave de la nueva legislación será el fomento de las Zonas Especiales de Desarrollo Turístico (ZEDT), que están pensadas para impulsar el crecimiento de la infraestructura y la actividad turística en las regiones más necesitadas, garantizando que las comunidades locales se beneficien directamente del crecimiento turístico”, se constata.

Sin embargo, Edgar Vásquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), advierte que, en el caso de que estos espacios estén bajo la jurisdicción de los GORE , no tendrían un efecto auténtico.

“Cuando las zonas especiales se crean desde una mirada pública, se crean en cualquier lugar, sin necesidad de que realmente haya estudios técnicos que expliquen cuáles son los puntos apropiados. [...] Si se lo dejamos al ámbito político, a que cada gobernador decida en dónde, tendríamos muchas ZEDT. Dejaría de ser un mecanismo ad hoc especial y pasaría a ser casi un régimen general” , sostiene.

Cita, en esa línea, la zona económica que se creó en Cajamarca durante el gobierno de Pedro Castillo: “No tiene terrenos, no tiene conexión aérea, no tiene una buena conectividad. [...] Es decir, estos espacios tienen que crearse con una mirada técnica porque podrían caer en una circunstancia de resultados no esperados”, añade.

Recuerda, además, que los gobiernos regionales registran dificultades para configurar proyectos de carreteras, saneamiento y electrificación. Una priorización de la actividad turística en la agenda luce, ante ese panorama, compleja.

“Imagínate crear una zona económica especial, en este caso, de desarrollo turístico. No se trata de disponer que en este cuadrante ya no se pague impuestos. Eso no es suficiente. La experiencia internacional indica que no es suficiente la exoneración de impuestos”, puntualiza.

En suma, “los gobiernos regionales, primero, no poseen las capacidades; segundo, no tienen los recursos; y, tercero, no cuentan con la visión estratégica para poder desarrollarlas”.

¿Resulta viable la creación de las ZEDT? (Foto: Andina) ×

El factor sostenibilidad en las ZEDT

Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), comenta que “las zonas especiales de desarrollo que brindan beneficios tributarios, en general, en el largo plazo, no terminan siendo importantes ni tampoco sostenibles”.

Por ello, “ante este tipo de leyes, no podemos dejar sin tener en consideración cuánto tiempo el sector se va a ver beneficiado”, complementa.

No definirlo llevaría a generar controversias acerca del foco que se le otorgan a algunos sectores. “Viéndolo de forma objetiva, todos los sectores deberían merecer tratamientos especiales. Sin embargo, es importante entender que, a raíz del COVID, la industria turística no se ha recuperado de la afectación”, subraya.

Juan Carlos Mathews, exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), también comparte su postura con Gestión. Él considera que, siempre y cuando haya un estímulo mayor en la participación y dirección privada, el factor sostenibilidad podría ser más seguro.

“Es mucho más probable que el resultado sea mejor si es administrado por el lado privado”, enfatiza.

Este sería el camino para resaltar las ventajas que sí respaldan a la figura de las ZED: “La primera es que se establecen en zonas cercanas a todos los servicios necesarios para el comercio exterior; o sea, cercanía a puertos, aeropuertos, conectividad a carreteras”.

La segunda, según Mathews, es que las ZEDT refuerzan la posibilidad de juntar a todos los stakeholders de un mismo rubro. “Es decir, si tú haces turismo, que tengas alrededor compañías de courier, agencias de viaje, líneas de financiamiento a través de bancas de distintos tipos, proveedores de insumos, artesanía, etc.” .

Toma en cuenta también que Perú es un país de mypes. “Si pones un muy fuerte monto de inversión para entrar a la ZEDT, solamente participarían empresas medianas o grandes. Hay ahí una observación: tienes que hacerlo de tal manera que participen muchas pequeñas empresas. Que se estimule la asociatividad”, plantea.

“De repente son empresas pequeñas; pero, si se juntan, hacen un pool de operadores turísticos de peso. Hay varios rubros en el país que han crecido por asociatividad”, declara.

ZEDT: las exoneraciones arancelarias

Cabe resaltar que el desarrollo de las ZEDT aún hay elementos por definir, según se reúne en el dictamen oficial. Algunos de ellos son los beneficios fiscales específicos, tales como exoneraciones arancelarias , reducción de impuestos o incentivos a la inversión extranjera .

“Los beneficios tributarios asociados a la inversión en las ZEDT contribuyen a reducir los riesgos de liquidez, por la menor carga tributaria que afectará a las empresas durante la etapa inicial de sus negocios en el sector turismo. Con los estímulos de incidencia tributaria, como la exoneración del Impuesto a la Renta , Impuesto Selectivo al Consumo , Impuesto de Promoción Municipal , así como de todo tributo nuevo, las empresas puedan invertir con mayor confianza en las ZEDT” , se justifica.

Asimismo, la facilitación de acceso a terrenos mediante concesiones; la cartera de inversiones prioritarias en infraestructura de servicios y de acondicionamiento turístico; el acceso preferente a financiamiento, sea a través de tasas de interés reducidas u otorgamiento de condiciones preferenciales; y la simplificación administrativa para desarrolladores turísticos.

LEA TAMBIÉN: Gobierno evalúa sancionar a clubes de fútbol por violencia de barras bravas

Intervención del privado en las ZEDT

En el Congreso hay un proyecto pendiente de segunda votación para inaugurar zonas económicas especiales de administración privada.

“Aquí invertirían los privados que primero adquieran o posean terrenos suficientes, en los cuales van a tener que ocuparse de la infraestructura, de conexión de agua, desagüe, internet, para poder, a partir de ahí, atraer inversiones”, precisa Vásquez.

Tiene la certeza de que, en el ámbito turístico, una estrategia similar funcionaría.

El especialista observa, asimismo que, de replicar el modelo privado, habría una variación progresiva en cuanto a los impuestos. “Los beneficios tributarios también tienen sus plazos y sus escalamientos, empiezan en ciertos niveles y empiezan nuevo a corregirse en el trayecto, por lo menos en el proyecto de Zonas Económicas Especiales Privadas, mientras que en el que ya está vigente, el de las públicas, es cero para todos” , refiere.

Enumera algunas de administración pública que “existen desde hace décadas y que han generado movimiento económico bastante bajo”: en Puno, Iquitos, Tumbes, Cajamarca, Chimbote.

“En Matarani, por ejemplo, hay muy poco de exportación, y de importaciones básicamente hay para abastecer a proyectos mineros de la zona. Entonces, han tenido un impacto muy limitado en la generación de empleo y comercio exterior. La Zona Franca de Tacna es básicamente importadora, ¿no? Casi no se exporta desde ahí“, continúa.