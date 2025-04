El análisis se desarrolla en medio de la insistencia del Congreso de la República para autorizar el retiro voluntario de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT). Es decir, hasta S/21,400, de los fondos acumulados en las cuentas individuales de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

Retiro de AFP: ¿liquidez inmediata o remuneración futura?

De acuerdo con los resultados que recabó la empresa investigadora, el 45% de peruanos sí retiraría el dinero de sus fondos de AFP.

Asimismo, el 17% no lo haría; el 18% indicó que no tiene fondos; el 17% argumentó que no tiene AFP; y el 3% no sabe.

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, analiza el resultado. “La diferencia está, principalmente, en el primer grupo que sí retiraría, lo cual tiene beneficios y perjuicios para la economía”, menciona.

En ese sentido, explica que se trata de un paliativo inmediato. “Por un lado, representa liquidez en el momento; pero, por otro, se convierte en una jubilación con un monto más pequeño; entonces eso puede eventualmente pasar la factura”, precisa.

Hay, además, una distinción entre la zona urbana y rural. En la primera, el 46% sí retiraría los fondos; mientras que en la segunda, un 40% lo haría.

La especialista alude a la informalidad laboral en las zonas más alejadas del país: “Hay más gente en zonas rurales que no tienen fondos, producto también de las características de los trabajos que suele haber ahí”.

Educación financiera, un pendiente

Bill Gee, profesor de Economía y Finanzas de ESAN University, resalta la controversialidad del asunto.

“En teoría económica, nadie debería obligarte a ahorrar, porque nadie sabe el mejor uso que alguien le pueda dar al dinero en su propia vida. Algunos valoran más el presente inmediato, otros el mediano plazo, otros el largo plazo”, argumenta.

Ante este ahorro forzoso —porque así se le llama en teoría económica—, la gente que valora más el presente va a preferir retirar lo que se le permita de los fondos.

“Si una persona retira, lo saludable es que lo convierta en otro vehículo de ahorro o de inversión. [...] Se esperaría que no lo gaste en bienes corrientes o perecibles, para pagar deudas o para comprar una televisión plasma. Compras de muy corto plazo con fondos que son de largo plazo apuntan a la destrucción”, remarca

Desde su mirada, la pregunta clave es en qué se va a disponer ese dinero. “Por eso el peruano necesita mucha educación financiera para su largo plazo“, concluye.

Gastos del hogar y AFP: el vínculo

Marcel Ramírez, economista e investigador en Administración y Políticas Públicas, se suma a las opiniones y considera que la tendencia está vinculada con la primera parte de la encuesta.

En ella, hasta lo que va de abril del 2025, el 28% de los peruanos indica que sí le alcanza el ingreso para cubrir los gastos del hogar. La cifra resulta distante frente al 70% que asegura que no.

“Las personas querrán recurrir a estos ahorros para suplir las necesidades de gasto del hogar. Claro, no sabemos si será gasto del hogar o una deuda. [...] Tal vez haya una percepción de que el tipo de jubilación es tan lejano, por lo que tendría para ellos un mayor valor ahora”, acota.

Recordó, en ese sentido, que, cuando los ingresos son insuficientes, es natural que las personas recurran a alguna fuente de financiamiento.

“Va en contra del sentido del fondo, eso es la crítica principal. Pero ocurre frente a una necesidad que es superior en el presente”, finiquita.

La vinculación con el grado de dificultad para solventar los gastos del hogar también la maneja Torrado.