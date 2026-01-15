En cinco años Eolic Wall levantó medio millón de dólares entre grants, capital propio, venture capital e inversionistas ángeles. Con ese presupuesto inicial comenzaron a dar forma a la tecnología. (Foto: Eolic Wall)
En cinco años Eolic Wall levantó medio millón de dólares entre grants, capital propio, venture capital e inversionistas ángeles. Con ese presupuesto inicial comenzaron a dar forma a la tecnología. (Foto: Eolic Wall)
Únete a nuestro canal
Newsletter tecnologia
Ani Lu Torres
mailAni Lu Torres

Todo comenzó mientras Alfredo Calle observaba los gigantes molinos de viento (aerogeneradores) de hasta 200 metros que transforman el viento en energía en enormes parques de Ica o Piura. Tal vez su interés por la ciencia desde niño, o el hecho de no estar involucrado directamente en el negocio eléctrico, le permitió pensar fuera de la caja: ¿por qué las industrias o las viviendas no pueden generar su propia energía eólica? La idea apareció en 2019, sin que Alfredo, un doctor de la UNI, supiera que dos años después se convertiría en una empresa de base tecnológica o startup en Perú.

TE PUEDE INTERESAR

Ex ejecutiva de IBM impulsa una startup en Perú para reinventarse después de los 50 años
Krealo, del Grupo Credicorp, invierte en la startup de remesas Remitee
Startup peruana busca masificar su innovador sistema para convertir autos a hidrógeno verde
OpenAI, matriz de ChatGPT, supera a SpaceX para ser la mayor startup del mundo
Sandbox: la propuesta de SBS que incluye a fintech, startup y cooperativas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.