La ejecutiva aclara que la startup llamada Phoenix no es un programa de recolocación ni una antesala de la jubilación anticipada. La startup ha sido concebida más bien como una plataforma integral orientada a profesionales y ejecutivos que buscan diseñar su siguiente etapa de vida post los 50 años -a nivel financiero, de recreación, salud, etc.- y mantenerse “relevantes” en un mercado laboral en transformación.

Y es que el problema identificado por Marcela León junto a sus tres socios que integran Phoenix Group es una verdad incómoda: la mayoría de personas no planifica su transición después de los 50, pese a que en esa etapa suelen emerger ideas de emprendimiento o el interés por aportar desde otros roles. El problema, señala, es que muchos no construyeron su marca personal a tiempo, no ahorraron lo suficiente, no revisaron las condiciones de sus seguros... pasaron años concentrados exclusivamente en su organización, perdiendo de vista otras oportunidades.

Esa falta de preparación convierte esta etapa —para muchos— en un invierno prolongado. Sin embargo, para León, la llamada etapa silver puede y debe ser una primavera. En su caso, comenzó a planificar con anticipación el legado que quería, asumió roles en asociaciones profesionales y trabajó su marca personal incluso cuando aún se veía dentro de la empresa tecnológica.

“Uno puede pensar que seguirá ahí [en la compañía] siempre, pero eso nunca se sabe. Los planes pueden cambiar de manera voluntaria o involuntaria”, reflexiona.

Una startup que planifique y acompañe

Jerry Lynch, especialista en innovación y uno de los socios más jóvenes del equipo Phoenix Group, explica que el enfoque de la plataforma es trabajar en ocho dimensiones clave —finanzas, salud, reinvención profesional, desarrollo personal y emocional, networking, diversión, educación continua y legado— y acompañar a las personas no solo con mentoría, sino también con tecnología. “No se trata de inspiración, sino de acción”, subraya.

Jerry Lynch es socio de Phoenix Group la consultora que ha lanzado su plataforma integral para ejecutivos.

Jerry explica que Phoenix permite a los ejecutivos “ver” las dimensiones que hoy no están considerando y entender cómo impactarán en su futuro.

La herramienta, desarrollada con lógica de agilidad —tomada del mundo empresarial—, ayuda a definir objetivos personales, priorizarlos, hacer seguimiento y recibir alertas, incluso apoyadas por inteligencia artificial. La tecnología, sin embargo, no reemplaza lo humano. La startup está combinando el uso de IA con acompañamiento de mentores y expertos según las necesidades de cada usuario: desde coaches financieros hasta especialistas en salud, educación o reinvención profesional. “No todos los días estás con tu coach, pero la herramienta sigue trabajando contigo”, resume Lynch.

El proyecto ya está en el mercado. En esta primera fase, Phoenix se dirige a ejecutivos y profesionales, con una versión teaser premium que permite un onboarding rápido —una suerte de ‘rueda de la vida’— para evaluar en qué punto se encuentra cada persona. A partir de ahí, se habilitan programas más profundos y el acceso a expertos.

Además, el equipo también trabaja con empresas que empiezan a entender que la comunidad senior o Silver (llamados también Economía Plateada) sigue siendo parte de su capital humano. “Muchas organizaciones aún no tienen un puente para acompañar a las personas que quieren seguir aportando. Phoenix también está pensado para ellas”, apunta Marcela.

No es casual que tres de los cuatro socios hayan vivido procesos de reinvención en primera persona. “Eso nos obligó a aterrizar la solución. No queríamos teoría, sino algo accionable”, coinciden los socios. La combinación de perfiles —recursos humanos, innovación, gestión general— permitió construir una propuesta clara y flexible.

De cara al primer año, Phoenix proyecta llegar a entre 300 y 400 participantes en sus programas ejecutivos y corporativos, con la expectativa de escalar rápidamente a otros países de la región. Considerando, además, el contexto demográfico: en una década, América Latina tendrá una masa laboral significativamente mayor de personas sobre los 50 años.

“Estamos hablando del segmento que va a dominar la región en los próximos años”, finaliza Jerry.