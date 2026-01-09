Marcela León es uno de los 4 socios que diseñó y creó la plataforma Phoenix, una startups para ejecutivos y profesionales que quieran "diseñar" su vida para después de los 50 años. Foto: Phoenix
Marcela León es uno de los 4 socios que diseñó y creó la plataforma Phoenix, una startups para ejecutivos y profesionales que quieran "diseñar" su vida para después de los 50 años. Foto: Phoenix
Marcela León pasó 33 años de su vida en IBM, liderando a nivel global programas de desarrollo de liderazgo y fue —según cuenta— pionera en el uso de la inteligencia artificial en procesos de gestión, mucho antes de que la IA generativa se masificara. Su salida de la multinacional tecnológica no marcó el cierre de su carrera ejecutiva. Tras fundar su propia consultora y sistematizar lo aprendido, se alió con tres socios peruanos —un ex CEO y dos expertos en innovación— para transformar la experiencia en una startup para ejecutivos que quieran seguir “vigentes” después de los 50 años.

