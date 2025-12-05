El Fondo Monetario Internacional, en su World Economic Outlook (abril 2025), documenta que mucha gente envejece en mejor salud y que las capacidades físicas y cognitivas de los mayores han mejorado en las últimas décadas. (Imagen generada con herramientas de IA)
El Fondo Monetario Internacional, en su World Economic Outlook (abril 2025), documenta que mucha gente envejece en mejor salud y que las capacidades físicas y cognitivas de los mayores han mejorado en las últimas décadas. (Imagen generada con herramientas de IA)
Únete a nuestro canal
Newsletter empleo
Jaime Aguirre Guarderas
mailJaime Aguirre Guarderas

A medida que las sociedades avanzan, su tasa de natalidad disminuye y crece su longevidad. Los riesgos de envejecimiento de un país se manifiestan en una menor proporción de personas productivas respecto a las dependientes (niños y adultos mayores). Ello genera presiones sobre los sistemas de pensiones, mayor gasto en salud y reducción de la productividad y de la capacidad de ahorro.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.