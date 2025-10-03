Jadish es la primera startup en Perú que ha creado un sistema que permite a un vehículo convencional funcionar con hidrógeno verde sin grandes ingestas de energía. Foto: Jadish
Jadish es la primera startup en Perú que ha creado un sistema que permite a un vehículo convencional funcionar con hidrógeno verde sin grandes ingestas de energía. Foto: Jadish
En el último verano, Dante León se subió a un jeep Compass del 2012 y recorrió casi nueve horas, de Lambayeque a Lima, sin una gota de gasolina. Meses antes, junto a un equipo de matemáticos, científicos y biólogos, había logrado adaptar el vehículo para que funcionara con “agua” o hidrógeno verde: un combustible que se generaba en tiempo real gracias al sistema desarrollado por la startup que fundó junto a socios, Jadish.

